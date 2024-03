Podwyżki w CBA. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego zarobi maksymalnie 18780 zł, agent specjalny – 10140 zł, agent – 8220 zł. Będzie wyrównanie od 1 stycznia 2024 r.

Centralne Biuro Antykorupcyjne również dostanie podwyżki. Chociaż aktualne stawki uposażenia w CBA obowiązują od 1 marca 2023 r., podwyżki nastąpią także w 2024 r. Uposażenia wzrosną z poziomu 4800–15650 zł do poziomu 5760–18780 zł. Funkcjonariusze CBW otrzymają podwyżki z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r.

Centralne Biuro Antykorupcyjne to służba specjalna działająca w celu zwalczania korupcji w życiu publicznym i gospodarczym, w szczególności w instytucjach państwowych i samorządowych. Ponadto CBA zwalcza działalność godzącą w interesy ekonomiczne państwa. Wynagrodzenia funkcjonariuszy CBA określa premier w drodze rozporządzenia. Aktualne stawki uposażenia zasadniczego zostały ustalone rozporządzeniem wydanym 13 września 2023 r. Weszło ono w życie 19 października tego roku, z mocą obowiązującą od 1 marca 2023 r.



Minimalna wysokość uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy CBA kształtuje się obecnie w przedziale od 4500 zł do 14550 zł, maksymalne zaś – od 4800 zł do 15650 zł. Tymczasem ustawa budżetowa na rok 2024 określiła średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na poziomie 120%. Wobec tego szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego przygotował projekt rozporządzenia, które umożliwi podwyżki uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy CBA o wskaźnik określony w budżecie na rok bieżący. Projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych. Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Ustaw, ale jego przepisy będą miały zastosowanie do ustalenia wysokości świadczeń dla funkcjonariuszy CBA od 1 stycznia 2024 r. Funkcjonariusze otrzymają w ten sposób wyrównanie uposażenia zasadniczego za okres od początku tego roku.

Autopromocja

Podwyżka uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy CBA

Projekt przewiduje, że minimalne stawki uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy CBA będą wynosić od 5400 zł do 17400 zł. Stawki maksymalne natomiast będą kształtować się na poziomie od 5760 zł do 18780 zł. Szczegóły poniżej: