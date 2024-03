Można zarobić 7500 zł za miesiąc. I to na początku kariery. Co trzeba zrobić, że dostać taką pracę?

7500 zł może zarobić student lub absolwent na płatnym stażu. Na chętnych czeka ponad 50 firm w 14 miastach Polski. Oferują stażystom wynagrodzenia w wysokości co najmniej 4500 zł. 1 marca 2024 r. ruszył nabór aplikacji w dwudziestej pierwszej edycji Programu Kariera. Kto może wziąć w nim udział?

Program Kariera przeznaczony jest dla studentów studiów dziennych, wieczorowych lub zaocznych, a także absolwentów wszystkich rodzajów studiów, którzy nie ukończyli 30 lat. W programie mogą wziąć udział studenci i absolwenci uczelni polskich oraz zagranicznych. Organizatorem programu jest już po raz dwudziesty pierwszy Polska Rada Biznesu. Aplikacje do programu można składać od 1 marca. Według PRB organizowany przez nią Program Kariera jest największą tego typu inicjatywą w Polsce.

Płatne staże dla 120 najlepszych

Ponad 50 firm w 14 miastach Polski przygotowało dla uczestników Programu Kariera 120 staży. Organizatorzy zapewniają, że wszystkie oferowane w ramach programu staże są płatne. Wynagrodzenia dla stażystów będą wynosić co najmniej 4500 zł za miesiąc stażu. Maksymalna stawka, jaką może otrzymać stażysta to 7500 zł.



Jak podała Polska Rada Biznesu w tegorocznej edycji programu „oferty płatnych praktyk znajdą wszyscy ci, którzy myślą o przyszłości jako: analitycy, finansiści, HR-owcy, programiści i specjaliści IT, projektanci UX, specjaliści do cyberbezpieczeństwa, prawnicy, PR-owcy, marketerzy, specjaliści od mediów i reklamy, stratedzy biznesowi, logistycy, inżynierowie, specjaliści e-commerce, handlowcy i specjaliści od zakupów (procurement) oraz osoby chcące pracować w zawodach kreatywnych albo zainteresowane współpracą z influencerami”.

Program Kariera ruszył 1 marca 2024 r.

Dwudziesta pierwsza edycja Programu Kariera rozpoczęła się 1 marca 2024 r. Od tego dnia zainteresowani podjęciem płatnego stażu mogą wysyłać swoje zgłoszenia. Do 15 maja pracodawcy będą rozpatrywać aplikacje i prowadzić rozmowy z wybranymi kandydatami. Do końca maja zostaną przeprowadzone ostatnie rozmowy kwalifikacyjne, a rekrutacje – zamknięte. Zgodnie z założeniami realizacja staży rozpocznie się 1 czerwca 2024 r. Jak informują organizatorzy, pracodawcy podchodzą jednak elastycznie do ustalanie terminów staży, biorąc pod uwagę preferencje uczestników Programu. W ten sposób niektóre praktyki mogą rozpocząć się już nawet w marcu.



W celu wzięcia udziału w programie osoba zainteresowana powinna zapoznać się w pierwszej kolejności z profilami pracodawców (dostępne są na stronie programkariera.pl). Następnie, po wybraniu interesującego stażu należy – o ile takie wymagania stawia pracodawca – rozwiązać case study. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie i wysłanie formularza, do którego należy załączyć CV i (ewentualnie) case study.