Bezrobocie w styczniu 2024 r. Stopa bezrobocia wzrosła z 5,1 proc. do 5,4 proc. Przybyło prawie 49 tys. bezrobotnych: bez pracy było ponad 837 tys. osób

Stopa bezrobocia rejestrowanego w styczniu 2024 r. wyniosła 5,4 proc. To o 0,3 pkt. proc. więcej niż w ostatnim miesiącu 2023 r., ale 0,1 pkt. proc. mniej niż w styczniu 2023 r. Liczba bezrobotnych wzrosła w stosunku do grudnia o 48,9 tys. i wyniosła w styczniu 837,1 tys. Takie dane podał Główny Urząd Statystyczny.

Stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła w styczniu 2024 r. do 5,4 proc. To poziom zgodny z przewidywaniami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – poinformowało ministerstwo. W okresie lipiec – listopad 2023 r. wskaźnik ten utrzymywał się na poziomie 5,0 proc., by w grudniu wzrosnąć do 5,1 proc.

Autopromocja

Stopa bezrobocia rejestrowanego Stopa bezrobocia rejestrowanego to udział zarejestrowanych bezrobotnych w cywilnej ludności aktywnej zawodowo, tj. bez pracowników jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego.

Bezrobocie w styczniu 2024 r.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na koniec styczni 2024 r. wynosiła 837,1 tys. Miesiąc wcześniej było ich 788,2 tys., wzrost zatem wyniósł 6,2 proc. W porównaniu z analogicznym okresem 2023 r. liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 20,5 tys., co stanowi 2,4 proc.



Stopa bezrobocia w porównaniu ze styczniem 2023 r. spadła o 0,1 pkt. proc.

Bezrobocie w podziale na województwa w styczniu 2024 r.

Według danych podanych przez GUS bezrobocie w styczniu 2024 r. w poszczególnych województwach przedstawiało się następująco.

Województwo Liczba bezrobotnych (tys.) Stopa bezrobocia rejestrowanego (proc.) Dolnośląskie 56,3 4,7 Kujawsko-pomorskie 57,7 7,5 Lubelskie 60,4 7,9 Lubuskie 16,7 4,7 Łódzkie 56,1 5,6 Małopolskie 64,8 4,4 Mazowieckie 117,1 4,3 Opolskie 21,3 6,2 Podkarpackie 71,0 9,0 Podlaskie 32,7 7,4 Pomorskie 45,3 4,9 Śląskie 66,8 3,8 Świętokrzyskie 35,7 8,2 Warmińsko-mazurskie 42,2 8,8 Wielkopolskie 50,5 3,2 Zachodniopomorskie 42,4 7,1

Bezrobocie w Polsce według Eurostatu

Polska nadal pozostaje państwem o jednym z najniższych wskaźników bezrobocia w Unii Europejskiej. Nasz kraj zajmuje pod tym względem drugie miejsce wśród krajów UE (po Malcie). Według danych opublikowanych 1 lutego 2024 r. stopa bezrobocia, liczona zgodnie z definicją przyjętą przez Eurostat, wyniosła w grudniu 2023 r. 2,7% w Polsce, wobec 5,9% w Unii Europejskiej i 6,4% w strefie euro.

Przegląd prasy i portali na INFOR.PL Subskrybuj nas na YOUTUBE!

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Opracowanie własne na podstawie danych GUS