Nawet 12900 zł miesięcznie będą zarabiać pracownicy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Podwyżka z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r.

Polski Komitet Normalizacyjny to instytucja, której pracownicy otrzymają w najbliższym czasie podwyżki wynagrodzeń. Maksymalne wynagrodzenia wzrosną z poziomu 5000 – 1070 zł do 6000 – 12900 zł. Podwyżka w PKN nastąpi z wyrównaniem od początku 2024 r. Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej rozpoczęło prace nad rozporządzeniem w tej sprawie.

Wynagrodzenia pracowników Polskiego Komitetu Normalizacyjnego reguluje specjalne rozporządzenie wydane w 2016 r. Zgodnie z jego aktualnie obowiązującymi przepisami minimalne kwoty wynagrodzenia zasadniczego w poszczególnych kategoriach zaszeregowania wynoszą od 2300 zł do 5900 zł. Stawki maksymalne kształtują się natomiast w przedziale od 5000 zł do 10700 zł.



Tymczasem ustawa budżetowa na rok 2024 określiła średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na poziomie 120%. Zgodnie z przepisami ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej powinno nastąpić w ciągu 3 miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej, z wyrównaniem od dnia 1 stycznia danego roku. Budżet na rok bieżący został ogłoszony w Dzienniku Ustaw 1 lutego 2024 r., zatem do początku maja rząd musi przeprowadzić podwyżki dla poszczególnych grup pracowników sfery budżetowej. Jedną z nich są pracownicy PKN. Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej przygotowało projekt rozporządzenia, które ma ustalić nowe stawki wynagrodzenia zasadniczego dla tych osób. Projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych.

Czym zajmuje się Polski Komitet Normalizacyjny Do zadań PKN należy organizowanie i prowadzenie normalizacji krajowej zgodnie z potrzebami kraju, w tym: określanie stanu i kierunków rozwoju normalizacji;

organizowanie i nadzorowanie działań związanych z opracowywaniem i rozpowszechnianiem Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych, w szczególności przez ankietę powszechną projektów norm; ankieta powszechna jest realizowana przez podawanie do publicznej wiadomości tytułów, terminów zakończenia ankiety oraz miejsca i sposobu udostępniania zainteresowanym treści projektów;

zatwierdzanie i wycofywanie Polskich Norm oraz innych dokumentów normalizacyjnych;

reprezentowanie Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych i regionalnych organizacjach normalizacyjnych, uczestnictwo w ich pracach oraz występowanie za granicą w sprawach dotyczących normalizacji;

inicjowanie i organizowanie pracy komitetów technicznych do realizacji zadań związanych z opracowywaniem dokumentów normalizacyjnych;

organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej, wydawniczej, promocyjnej i informacyjnej dotyczącej normalizacji i dziedzin pokrewnych;

opiniowanie projektów aktów prawnych związanych z normalizacją. Polski Komitet Normalizacyjny zatrudnia 235 pracowników.

Podwyżki w Polskim Komitecie Normalizacyjnym

Celem projektowanego rozporządzenia jest podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego pracowników PKN o przewidziany w ustawie budżetowej średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej. Dlatego też nowe rozporządzenie ustala nowe stawki wynagrodzenia zasadniczego zgodnie z poniższą tabelą:

Kategoria zaszeregowania Obecnie

(zł) Po podwyżce

(zł) I 2300 – 5000 2600 – 6000 II 3500 – 5200 4200 – 6300 III 3600 – 5600 4400 – 6800 IV 3700 – 5900 4500 – 7100 V 3800 – 6200 4600 – 7500 VI 3900 – 6500 4700 – 7800 VII 4100 – 7200 5000 – 8700 VIII 4300 – 7600 5200 – 9200 IX 4600 – 8000 5600 – 9600 X 4900 – 8700 5900 – 10500 XI 5300 – 9400 6400 – 11300 XII 5900 – 10 700 7100 – 12900

Autorzy projektu podkreślają przy tym w jego uzasadnieniu, że „maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego stanowią o możliwości, nie zaś obowiązku pracodawcy ustalenia zatrudnionemu pracownikowi wynagrodzenia zasadniczego na takim poziomie”. Określenie wyższych maksymalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nie powoduje ponadto powstanie po stronie pracownika roszczenia o podwyżkę jego wynagrodzenia na poziomie nowo określonej stawki.