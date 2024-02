Ogromne zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Jakie są realia pracy i ścieżki rozwoju?

Cyberbezpieczeństwa to już nie fanaberia a kluczowy element cyfrowego ekosystemu. Zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie jest bardzo duże. Jakie są realia pracy? Gdzie można zrobić karierę w cyberbezpieczeństwa?

rozwiń >

Praca w cyberbezpieczeństwie, czyli gdzie?

– Cyberbezpieczeństwo ewoluuje z postrzeganej niegdyś fanaberii lub trendu w niezbędny element współczesnego ekosystemu cyfrowego, z kluczowym akcentem na przestrzeganie dyrektywy NIS-2. Wchodząc w ten sektor, można rozpocząć karierę na wielu ścieżkach – od analityków bezpieczeństwa, poprzez inżynierów śledczych, aż do łowców zagrożeń. Ich współdziałanie i zróżnicowane kompetencje są kluczowe dla zapewnienia skutecznej ochrony cyberbezpieczeństwa w organizacjach – tak podsumowali kontekst cybersecurity – Izabela Taborowska i Michał Kaczmarek podczas specjalistycznego webinaru zorganizowanego przez Future Collars, szkołę kompetencji cyfrowych.

Autopromocja

W jakich zawodach można pracować w cyberbezpieczeństwie? Rozważając rozwój kariery w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, warto zastanowić się, jak najlepiej rozpocząć swoją ścieżkę zawodową. Zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa jest ogromne, zarówno na rynku lokalnym, jak i międzynarodowym, napędzane wprowadzanymi regulacjami, takimi jak dyrektywa NIS-2 czy DORA. To stwarza optymistyczne perspektywy dla osób zainteresowanych tą branżą.

Czym jest cyberbezpieczeństwo

Czym właściwie jest cyberbezpieczeństwo? To kluczowa praktyka zabezpieczania sieci, aplikacji, urządzeń i danych przed nieautoryzowanym dostępem, wykraczająca poza działania SOC, obejmując kompleksowe projektowanie bezpieczeństwa ("security by design") dla różnych systemów i aplikacji. SOC, jako kluczowy element ekosystemu cyberbezpieczeństwa, skupia się na analizie zdarzeń bezpieczeństwa, reakcji na incydenty oraz na dodatkowych usługach jak Threat Hunting czy Cyber Threat Intelligence.

Integracja narzędzi w pracy SOC porównywana jest do zbierania wszystkich ważnych informacji w jedno miejsce, co ułatwia identyfikację i rozwiązywanie problemów z bezpieczeństwem. SOC współpracuje z innymi działami w firmie, aby skutecznie chronić dane i systemy. SOC jest również niezastąpiony w przestrzeganiu nowych przepisów i regulacji prawnych dotyczących cyberbezpieczeństwa, jak dyrektywa NIS-2, która nakłada na firmy szczegółowe wymogi w zakresie ochrony przed cyberzagrożeniami. SOC odgrywa kluczową rolę w wykrywaniu, analizowaniu i reagowaniu na incydenty bezpieczeństwa, co jest teraz nie tylko praktyką zalecaną, ale i wymogiem prawnym.

Praca w SOC

Praca w SOC, czyli Centrum Operacji Bezpieczeństwa, to doskonały przykład multidyscyplinarnego podejścia, angażującego zespoły o różnych umiejętnościach i specjalizacjach. Wyróżnia się tu grupę "czerwoną", symulującą ataki, oraz grupę "niebieską", odpowiedzialną za obronę systemów i reagowanie na incydenty.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Analiza danych i "threat intelligence"

Analiza danych i "threat intelligence" to kluczowe umiejętności w cyberbezpieczeństwie, umożliwiające ocenę zagrożeń i podejmowanie informowanych decyzji. Narzędzia takie jak VirusTotal dostarczają cennych informacji o potencjalnych zagrożeniach, co jest nieocenione w codziennej pracy SOC.

Chociaż techniczna wiedza o systemach operacyjnych i sieciach jest ważna, równie kluczowe są umiejętności miękkie, takie jak praca zespołowa i komunikacja. Szybka adaptacja i gotowość do nauki są niezbędne w dynamicznym środowisku IT.

Różne ścieżki kariery i możliwości rozwoju

Wiele miejsc pracy. Cyberbezpieczeństwo oferuje różnorodne role i ścieżki kariery, od zespołów obronnych (blue team) do atakujących (red team). Certyfikat OSCP jest ceniony wśród pentesterów, ale wiele jest też możliwości dla osób bez zaawansowanej wiedzy technicznej, które są chętne do nauki. Bootcampy i kursy oferują solidne podstawy i praktyczne doświadczenie, otwierając drzwi do kariery w SOC.

Praca w SOC często odbywa się na systemie zmianowym, zapewniając ciągłą ochronę. Duże zapotrzebowanie na specjalistów cyberbezpieczeństwa przekłada się na konkurencyjne warunki zatrudnienia i atrakcyjne wynagrodzenia.

W cyberbezpieczeństwie, osoby z doświadczeniem i certyfikatami mogą szybko rozwijać karierę i osiągać wyższe wynagrodzenie. Rozwój zawodowy zależy od zaangażowania, chęci do nauki i adaptacji. Nawet praca na pierwszej linii wsparcia w SOC może prowadzić do postępu w krótkim czasie. Możliwości rozwoju w SOC są różnorodne, od analityka zagrożeń po pentestera, zależąc od preferencji i backgroundu. Praca w SOC jest dynamiczna i oferuje ciągły rozwój, unikając monotoni. Branża ta jest otwarta na osoby nowe w IT, pod warunkiem gotowości do nauki. Ścieżki rozwoju mogą prowadzić do specjalizacji w analizie zagrożeń, cyber threat intelligence, czy pentestingu, z możliwością zdobycia dodatkowych certyfikacji. Zapotrzebowanie na specjalistów cyberbezpieczeństwa jest wysokie, co daje optymistyczne perspektywy zarówno dla nowicjuszy, jak i doświadczonych profesjonalistów. Tempo postępu zależy od indywidualnego zaangażowania, z pierwszej linii wsparcia jako punktu wyjścia do dalszej, bogatej kariery w cyberbezpieczeństwie.

Cyberbezpieczeństwo to podstawa w cyfrowym świecie

Trudno wyobrazić sobie obecny świat cyfrowy bez cyberbezpieczeństwa. Jest ono niezbędne we współczesnej digitalizacji, zabezpieczając dane i systemy informatyczne każdej organizacji. Rozwój technologii i wzrost zagrożeń cyfrowych podkreślają potrzebę ochrony. Sektor ten oferuje różnorodne możliwości rozwoju, od pracy w SOC, przez analizę zagrożeń, pentesting, po zarządzanie zgodnością z regulacjami. Wzrost zapotrzebowania na specjalistów, napędzany regulacjami jak dyrektywa NIS-2, otwiera drzwi do kariery w tej dynamicznie rozwijającej się dziedzinie.

Dla kogo praca w tej dziedzinie? Przejście na cyberbezpieczeństwo jest dostępne dla osób z różnym doświadczeniem, od prawników po specjalistów IT. Kluczowe jest zaangażowanie w naukę i adaptację. Intensywne kursy, mentoring i praktyczne doświadczenie są fundamentem do skutecznego rozwoju w tej branży. Rozległe możliwości rozwoju, atrakcyjne warunki zatrudnienia i szybki postęp kariery czekają na tych, którzy są gotowi na ciągłe wyzwania i naukę w sektorze cyberbezpieczeństwa.

Praca zdalna w SOC jest całkowicie możliwa i często praktykowana, szczególnie w modelach tak zwanych wirtualnych SOC-ów. Model ten umożliwia efektywną pracę z dowolnego miejsca, co jest korzystne zarówno dla pracodawców, jak i pracowników mieszkających poza dużymi ośrodkami miejskimi. Choć modele hybrydowe, łączące pracę zdalną z obecnością w biurze, stają się coraz bardziej popularne, ostateczna forma zatrudnienia zależy od polityki danej organizacji.

Bycie na bieżąco z aktualnościami w branży cyberbezpieczeństwa jest niezbędne dla osób poszukujących pracy w tej dziedzinie. Regularne śledzenie wydarzeń, incydentów i nowinek technologicznych pozwala nie tylko na rozwijanie wiedzy, ale także demonstruje zaangażowanie i pasję do cyberbezpieczeństwa, co jest kluczowe podczas rekrutacji. Warto korzystać z różnych źródeł informacji, takich jak blogi branżowe, portale specjalistyczne oraz strony organizacji zajmujących się bezpieczeństwem informacji. Wybór konkretnego źródła zależy od indywidualnych preferencji, a dostępność wartościowych treści jest szeroka i różnorodna.

Jak zacząć pracę w cyberbezpieczeństwie

Gdzie szukać informacji? Dla osób zainteresowanych rozpoczęciem kariery w cyberbezpieczeństwie, dostępne są liczne źródła informacji, które mogą pomóc w zdobywaniu wiedzy i umiejętności niezbędnych w tej dziedzinie. Wybór odpowiedniego źródła zależy od indywidualnych preferencji, poziomu wiedzy oraz specyficznych zainteresowań. Znajomość aktualnych wydarzeń, analiza incydentów oraz śledzenie nowinek technologicznych to kluczowe elementy ciągłego rozwoju w branży cyberbezpieczeństwa. Praktyczne doświadczenie, zdobywane pod okiem doświadczonych mentorów, jest nieocenione w procesie nauki i rozwoju kariery w cyberbezpieczeństwie. Programy takie jak bootcampy, które łączą teorię z intensywnymi ćwiczeniami praktycznymi, oferują solidne przygotowanie do pracy w SOC oraz w innych obszarach cyberbezpieczeństwa.

Są dostępne też różne kursy przygotowujące do pracy w cyberbezpieczeństwie. Celem kursów jest nie tylko przekazanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych niezbędnych w pracy w SOC, ale też kompleksowe przygotowanie uczestników do rynku pracy w cyberbezpieczeństwie. Uczestnicy są wyposażeni w narzędzia potrzebne do efektywnego poszukiwania zatrudnienia i wsparcia w pierwszych krokach kariery w IT.

– W Future Collars cieszymy się z każdego absolwenta, który znajduje zatrudnienie po ukończeniu kursu. Dzięki elastycznej metodzie nauczania online, osobistym konsultacjom z doświadczonymi mentorami i wsparciu w procesie poszukiwania pracy, uczestnicy otrzymują pełne wyposażenie niezbędne do efektywnego rozpoczęcia swojej kariery w cyberbezpieczeństwie – podkreśla Aleksandra Trojanowska z Future Collars.

Cyberbezpieczeństwo otwiera przed profesjonalistami szerokie perspektywy zawodowe. Decyzja o podjęciu nauki i zdobywaniu praktycznego doświadczenia w tej dziedzinie jest fundamentem do zbudowania gratyfikującej ścieżki kariery. W Future Collars, uczestnicy kursu mogą liczyć na wszechstronne wsparcie w procesie rekrutacji, w tym na możliwość rekomendacji do jednej z naszych 27 firm partnerskich, co istotnie zwiększa ich szanse na uzyskanie pierwszego zatrudnienia w sektorze IT i cyberbezpieczeństwa.

Zobacz także: Będzie nowa Rada ds. cyfryzacji. Nowe członkinie mają reprezentować obywateli

Sztuczna inteligencja szturmem zdobyła firmy. Wykorzystanie AI wzrosło o ponad... 400 proc.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Infor.pl