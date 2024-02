Co najmniej 10 tys. zł, maksymalnie 300 tys. zł. ZUS rozdaje pieniądze firmom na BHP. Wnioski od 27 lutego do 27 marca 2024 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił na początku lutego Konkurs dla płatników składek na dofinansowanie do ich działań na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy (Konkurs nr 2024.01). Na ten cel ZUS przeznaczy już nie 100 mln zł jak w ubiegłym roku, a 120 mln zł. Nabór wniosków rozpoczyna się 26 lutego i potrwa do 27 marca br.

ZUS przekaże 120 mln zł na polepszenie warunków BHP

Celem Konkursu ogłaszanego w ramach Programu dofinansowania jest wybór projektów, które dotyczyć będą poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka na stanowiskach pracy. Realizacja wybranych projektów ma przyczynić się do utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.

- W ramach konkursu każdy płatnik składek może uzyskać dofinansowanie nawet do 80 proc. szacowanej wartości projektu, ale nie więcej niż 300 tys. zł. Przy czym minimalna wysokość dofinansowania, o którą będzie można się ubiegać, wynosi 10 tys. zł. Nabór wniosków rozpoczyna się 26 lutego i potrwa do 27 marca br. Do rozdzielenia na ten cel ZUS ma w sumie 120 mln zł – informuje Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa podlaskiego.

Kto może liczyć na dofinansowanie?

Do Konkursu mogą przystąpić wyłącznie przedsiębiorcy, który spełnią łącznie określone kryteria. Nie mogą zalegać z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, zalegać z opłacaniem podatków, być w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem. Wnioskujący, może otrzymać środki z programu nie częściej niż raz na 3 lata, dlatego o dofinansowanie nie może ubiegać się płatnik, który otrzymał taką dotację przed upływem 3 lat:



- od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania, lub

- od dnia zwrotu dofinansowanie, do którego został zobowiązany.



- Projekty zgłaszane do Konkursu mogą dotyczyć m.in. zakupu maszyn, urządzeń i sprzętu chroniącego przed hałasem i drganiami mechanicznymi, oświetlenia miejsca i stanowiska pracy, wentylacji powietrza, a także służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, czy też środków ochrony indywidualnej – dodaje rzeczniczka.

Na co można dostać dofinansowanie z ZUS? Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:

- bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;

- urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;

- oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;

- ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;

- urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;

- sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;

- sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;

- sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;

- środki ochrony indywidualnej.

Ważne Warunki udziału w konkursie Do konkursu może przystąpić płatnik składek, który spełnia łącznie następujące warunki:

- nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;

- nie zalega z opłacaniem podatków;

- nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;

- nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;

- nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

Jak składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie wraz z dokumentacją należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony www.prewencja.zus.pl. Szczegółowe warunki konkursu i dokumenty do pobrania są dostępne pod adresem www.zus.pl/prewencja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ZUS. Pytania dotyczące konkursu, można zadawać od dnia ogłoszenia konkursu, kierując je wyłącznie drogą elektroniczną na e-mail: konkurs@zus.pl.

