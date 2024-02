Urzędy pracy powstały 105 lat temu. Dziś publiczne służby zatrudnienia tworzy 340 powiatowych urzędów pracy

Publiczne służby zatrudnienia powstały 27 stycznia 1919 r., kiedy to Józef Piłsudski wydał dekret tworzący urzędy pracy. Obecnie takich urzędów jest w Polsce trzysta czterdzieści. Uroczystość 105-lecia Publicznych Służb Zatrudnienia była okazją do podsumowań osiągnięć i doświadczeń służb zatrudniania w Polsce oraz wymiany poglądów i dobrych praktyk.

W konferencji z okazji 105-lecia Publicznych Służb Zatrudnia w Polsce uczestniczyli ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, wiceministra Aleksandra Gajewska, wiceminister oraz pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Łukasz Krasoń, wiceministra Katarzyna Nowakowska oraz dyrektor generalny Liwiusz Laska. Konferencja odbyła się w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie.

Dla nowego rządu praca to powód dumy

Dla nowego rządu praca to powód do dumy, a nie powód do wstydu. Praca to coś, co należy doceniać, czym należy się chwalić. Dlatego symbolicznym gestem przywrócenia pracy do nazwy ministerstwa rozpoczęliśmy nasze urzędowanie mówiła podczas uroczystości Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.



Ministra wyraziła swoje uznanie i podziękowanie dla pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia za ich zaangażowanie i profesjonalizm w realizacji zadań na rzecz poprawy sytuacji na rynku pracy i zwiększenia szans zatrudniania osób potrzebujących wparcia, w tym osób młodych, starszych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zwróciła uwagę na wyzwania jakie stały przed służbami zatrudnienia w obliczu pandemii, wojny na Ukrainie i kryzysie migracyjnym.



Zależy mi bardzo na tym, żeby Państwa praca była doceniana, żeby Państwo czuli się w swojej pracy doceniani, żeby Państwa praca służyła rozwojowi Publicznych Służb Zatrudnienia i rozwojowi rynku pracy w Polsce. Rozwojowi wszechstronnemu i zrównoważonemu, rozwojowi, który dostrzega potrzebę równości kobiet i mężczyzn na rynku pracy – mówi ministra.

Rynek pracy nie może dyskryminować nikogo

Ministra podkreśliła, że obecnie przed Polską stoją wyzwania demograficzne i gospodarcze, ale przede wszystkim położenie większego nacisku na równość i walkę z dyskryminacją na rynku pracy. Należy wzmacniać podmiotowości i niezależności osób z niepełnosprawnościami.



Społeczeństwo i rynek pracy, który jest różnorodny, który dostrzega, widzi i wykorzystuje potencjał różnych grup społecznych to rynek pracy, który działa z korzyścią całego społeczeństwa i gospodarki – dodała ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Zadania Publicznej Służby Zatrudnienia

Publiczne Służby Zatrudnia działają w 16 województwach. Tworzy je 340 powiatowych urzędów pracy, które zatrudniają ponad 20,5 tys. pracowników. PSZ realizują zadania państwa w obszarze promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej. PSZ współpracują także z partnerami społecznymi i instytucjami europejskimi, wymieniając doświadczenia i dobre praktyki.



Za datę utworzenia Publicznych Służb Zatrudnia w Polsce, uważa się 27 stycznia 1919 roku, kiedy to tymczasowy naczelnik państwa Józef Piłsudski powołał dekretem do życia urzędy pracy. Były to pierwsze państwowe urzędy pośrednictwa pracy i opieki, których zadaniem była pomoc osobom bezrobotnym, ubogim, biernym zawodowo oraz migrantom.