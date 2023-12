Podwyżka dla nauczycieli początkujących o 33 proc. (czyli o 1 tys. 576,72 zł). Także w przedszkolach. Jest autopoprawka do ustawy okołobudżetowej

Rząd chce podnieść od 2024 roku wynagrodzenia nauczycieli początkujących i nauczycieli przedszkolnych średnio o 33 proc., czyli o 1 tys. 576,72 zł. Takie parametry podwyżek zapisano w projekcie rządowej autopoprawki do ustawy okołobudżetowej na przyszły rok.

Podwyżki dla nauczycieli początkujących od 2024 roku

W dniu 19 grudnia 2023 r. stronach RCL opublikowano projekt autopoprawki do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024, czyli tzw. ustawy okołobudżetowej.



W uzasadnieniu do tego projektu przedstawiono kzmianę w związku ze zwiększeniem wynagrodzeń nauczycieli o 30 proc. od dnia 1 stycznia 2024 r.



"Wysokość kwoty bazowej dla nauczycieli ujętej w art. 9 ust. 2 projektu ustawy budżetowej na rok 2024 generuje wzrost wynagrodzenia średniego nauczycieli od dnia 1 stycznia 2024 r. o 30 proc., co w przypadku nauczycieli początkujących nie przekłada się na zapowiedziany wzrost wynagrodzenia średniego co najmniej o 1 500 zł. W związku z powyższym, proponuje się dodanie do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 przepisu zwiększającego wysokość wynagrodzenia średniego nauczycieli początkujących, ustalanego na podstawie art. 30 ust. 3 pkt 1 ustawy – Karta Nauczyciela o 1,02308, gwarantując tym samym wzrost wynagrodzenia średniego tych nauczycieli o 1 576,72 zł" - zapisano w uzasadnieniu projektu.



W Ocenie Skutków Regulacji podano, że "zaproponowano zwiększenie wysokości wynagrodzenia średniego nauczycieli początkujących, ustalanego na podstawie art. 30 ust. 3 pkt 1 ustawy – Karta Nauczyciela wskaźnikiem 1,02308, gwarantując tym samym wzrost wynagrodzenia średniego tych nauczycieli o 33 proc., tj. o 1 576,72 zł".

Podwyżki od 2024 roku także dla nauczycieli przedszkolnych

Podwyżki dotyczą także nauczycieli przedszkolnych.

"Kwota limitu wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na dotację celową na dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym określona w projektowanym przepisie uwzględnia także środki na planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli o 30% od dnia 1 stycznia 2024 r. Z uwagi na jednoroczny charakter przedmiotowej ustawy w kolejnych latach planowane jest systemowe uregulowanie wsparcia dla JST w zakresie zadań przedszkolnych" - brzmi fragment uzasadnienia omawianego projektu.

Źródło: Projekt (z 18 grudnia 2023 r.) autopoprawki do rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024.