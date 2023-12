Zarządzanie kadrowo-płacowe w czasach AI: co się zmienia?

W dobie rosnącej obecności sztucznej inteligencji (AI) w różnych sektorach gospodarki, często pojawia się pytanie o przyszłość ludzkiej pracy. Czy będziemy mieć jeszcze co robić? Czy zastąpią nas algorytmy? Takie wątpliwości mnożą się z każdym miesiącem postępu technologicznego. Ale czy rozwiązania AI naprawdę mogą zastąpić pracowników działów kadrowych?

Rozwiązania AI w działach kadrowych Na pytanie pt. “Czy sztuczna inteligencja może zastąpić pracowników działów kadrowych?” odpowiedź jest prosta: nie. Przykładowo, ChatGPT, działający na zasadach sztucznej inteligencji, jest pomocnym narzędziem, ale nie może zastąpić prawdziwych ludzi w pracy. Jako model językowy, jest świetny w generowaniu tekstów i odpowiadaniu na pytania, ale ma swoje ograniczenia. Nie rozumie ludzkich emocji ani nie posiada doświadczenia i wiedzy merytorycznej, które są niezbędne w pracy w dziale kadrowym. Ważne jest też to, że ChatGPT może czasami błędnie interpretować informacje, ponieważ nie jest wyszukiwarką, która ma dostęp do aktualnych danych, lecz narzędziem opartym na wcześniej nauczonych wzorcach językowych. Oznacza to, że istnieje ryzyko korzystania np. z nieaktualnych przepisów i zmian w prawie. W dziale kadrowym, gdzie liczy się indywidualne podejście i merytoryczna wiedza, ChatGPT może pomagać w prostych zadaniach organizacyjnych, ale nie zastąpi wykwalifikowanych pracowników. Rutynowa praca w kadrach i płacach? Czas na zmiany Nie da się jednak ukryć ani tym bardziej zatrzymać tego, że współczesny świat zarządzania kadrowo-płacowego przechodzi przez prawdziwą rewolucję, napędzaną przez postęp technologiczny i automatyzację. Ta transformacja nie tylko zmienia sposób, w jaki funkcjonuje dział kadrowy, ale również redefiniuje rolę, jaką pełni specjalista w organizacji. Kluczowym elementem tej rewolucji jest automatyzacja rutynowych zadań, takich jak przetwarzanie danych, zarządzanie czasem pracy czy naliczanie wynagrodzeń. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych narzędzi, wiele z tych procesów może być wykonanych szybciej, dokładniej i z mniejszym nakładem pracy. To pozwala pracownikom odpowiedzialnym za kadry i płace w jednostce skupić się na bardziej skomplikowanych i strategicznych aspektach swojej pracy.

360 Kadry i płace: Rewolucja w zarządzaniu kadrowo-płacowym

W obliczu tych dynamicznych zmian, twórcy oprogramowania 360 Kadry i płace oferują Ci narzędzie, które będzie za nimi nadążać. 360 Kadry i płace to program, który nie tylko ułatwi, ale i zrewolucjonizuje Twoją pracę. Załóż konto i przekonaj się, jakie to proste! Już na starcie otrzymasz dostęp do wstępnie skonfigurowanych stawek podatkowych i innych kluczowych ustawień. Uzyskasz również unikalną możliwość integracji z 360 Księgowość poprzez API, co pozwoli na błyskawiczne księgowanie list płac. System 360 Kadry i płace został stworzony z myślą o Tobie i Twojej pracy. Potrzebujesz więcej konkretów?

6 powodów, dla których warto wybrać program 360 Kadry i płace

1. Oszczędność czasu

Z 360 Kadry i płace automatyczne obliczanie wynagrodzeń i podatków staje się znacznie szybsze, co przekłada się na duże oszczędności czasu.

2. Pewność i dokładność

Masz pewność, że płace i podatki są zawsze prawidłowo wyliczone, eliminując ryzyko błędów, dzięki błyskawicznym aktualizacjom wyliczeń w oparciu o aktualne zmiany prawne.

3. Transparentne zawiadomienia

Twoi pracownicy otrzymują jasne informacje i automatyczne powiadomienia o wynagrodzeniu, co wzmacnia Twoją reputację jako pracodawcy.

4. Bezpłatne aktualizacje

Wszystkie aktualizacje programu są zawsze dostępne bez dodatkowych opłat.

5. Najlepsza obsługa klienta

Doświadczeni konsultanci są dostępni, aby odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania techniczne - bezpłatnie i bez użycia botów. Oferujemy wsparcie przez telefon, e-mail i czat, a także płatne konsultacje online.

6. Bezpieczeństwo danych

Program i dane są przechowywane na bezpiecznym serwerze w chmurze. Dodatkowo są zabezpieczone na poziomie bankowości internetowej, co gwarantuje ochronę przed wirusami i utratą danych.

Wydaje Ci się nieprawdopodobne, aby naliczanie wynagrodzeń było tak proste i szybkie, że zajmie tylko kilka chwil? Z programem 360 Kadry i płace to nie tylko możliwe, ale i wyjątkowo efektywne. Wystarczy kilka kliknięć, aby przeprowadzić cały proces, oszczędzając Twój cenny czas i minimalizując ryzyko błędów. Jak to możliwe?

Twórcy tego oprogramowania stawiają na maksymalną prostotę użytkowania oraz wprowadzanie automatyzacji wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.

Dzięki temu wygenerowanie listy płac może zająć kilka minut.

Rozpocznij od otwarcia bieżącego miesiąca w systemie. Przejdź do zatwierdzenia wypłat. System automatycznie uwzględni wszystkie niezbędne dane, takie jak: stawki, godziny pracy, i inne zmienne, aby obliczyć wynagrodzenia. I gotowe!

Teraz tylko jednym kliknięciem wydrukuj szczegółowy i automatyczny raport stworzony w systemie, a zaoszczędzony czas przeznacz np. na wypicie kawy.

Z 360 Kadry i płace możesz zarządzać kadrami dla wielu firm, bez ograniczeń co do ich liczby. Pakiet cenowy jest elastyczny, dostosowany do potrzeb firmy z największą liczbą pracowników, a liczba pracowników w różnych firmach nie jest sumowana.

Dodatkowo, program jest dostępny do wypróbowania za darmo dla dwóch pracowników, a pakiety są dostępne już od 49 zł/netto miesięcznie.

Innowacja dla pracownika a nie zamiast niego

W przyszłości możemy spodziewać się dalszych innowacji, które będą kontynuować tę synergiczną współpracę między człowiekiem a programami online, przynosząc korzyści zarówno pracownikom, jak i całym organizacjom. Warto pamiętać, że ostatecznym celem zarówno AI, jak i narzędzi takich jak 360 Kadry i płace, jest wspieranie ludzi w ich pracy, a nie zastępowanie ich. Automatyzuj powtarzalne procesy, wspieraj rozwój swój i swoich współpracowników!