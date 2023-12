Legitymacja emeryta i rencisty w telefonie. Chcesz mieć plastikową legitymację w portfelu? Musisz złożyć wniosek

Od początku 2023 roku emeryci i renciści mogą pobrać na swoje smartfony legitymację emeryta-rencisty w formie elektronicznej (mLegitymacja). Z tej możliwości skorzystało dotąd ponad 588 tys. osób. Legitymacja dostępna jest w telefonie dzięki bezpłatnej aplikacji mObywatel. Legitymacja ta potwierdza m.in. prawo do świadczeń zdrowotnych, czy ulg, np. ze zniżek na bilety komunikacyjne. Oczywiście można mieć również legitymację plastikową - ale trzeba w tym celu złożyć specjalny wniosek.

Legitymacja emeryta i rencisty w telefonie - bez konieczności składania wniosku

– Osoby pobierające emerytury czy renty mogą posługiwać się elektroniczną legitymacją, jeśli dodadzą ją w aplikacji mObywatel. ZUS wystawia dokument online automatycznie wszystkim klientom, którzy nabywają prawo do emerytury lub renty. Nie trzeba składać wniosku czy też umawiać się na wizyty w celu wydania elektronicznej wersji legitymacji. Cybernetyczny dokument działa jak tradycyjny. Emeryt lub rencista poprzez okazanie mLegitymacji na ekranie smartfonu potwierdza, że jest uprawniony do ulg, które mu przysługują – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.



Elektroniczną wersję legitymacji można zainstalować np. na telefonie, przy użyciu bezpłatnej aplikacji mObywatel.



– Aplikację możemy pobrać ze sklepów Google Play i App Store. Po zalogowaniu wystarczy wybrać opcję „dodaj dokument” i na wyświetlonej liście wskazać legitymację emeryta-rencisty. Od tej pory na pulpicie aplikacji będzie widoczna ikona mLegitymacji. Jeśli wcześniej nie dodaliśmy w aplikacji mObywatel dowodu osobistego, to najpierw musimy potwierdzić swoją tożsamość, czyli dołączyć dowód osobisty, a następnie dodać legitymację emeryta-rencisty – dodaje rzeczniczka.



MLegitymacja w telefonie to duża wygoda. Dzięki niej emeryt lub rencista może szybko i bezpiecznie potwierdzić, że ma prawo do świadczeń zdrowotnych, a także może korzystać z ulg, np. ze zniżek na bilety komunikacyjne. - Już nie trzeba martwić się, że nie zabraliśmy ze sobą tradycyjnej, plastikowej legitymacji i nie będziemy mogli skorzystać z przysługujących nam zniżek – wyjaśnia Krupicka.

Elektroniczny dokument pobrać mogą nie tylko nowi świadczeniobiorcy, lecz również osoby, które 1 stycznia 2023 roku miały ważną legitymację plastikową.

Legitymacja plastikowa na wniosek

– Jeśli emeryt lub rencista, któremu wydana została tylko elektroniczna wersja legitymacji, chce posługiwać się tradycyjną plastikową kartą, może złożyć do ZUS wniosek o jej wydanie (na formularzu o symbolu ERL). Klienci mogą korzystać z obu wersji legitymacji zarówno plastikowej, jak i elektronicznej. Każda dotychczasowa legitymacja w formie plastikowej karty jest aktualna zgodnie z terminem ważności - przypomina Katarzyna Krupicka.

Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego

