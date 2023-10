Biura KRUS będą zamknięte 2 listopada 2023 r. Tego dnia pracownicy KRUS mają dzień wolny w zamian za Święto Niepodległości

Pomoc zawodowa i społeczna dla osób zagrożonych marginalizacją. Co to znaczy ekonomia społeczna i solidarna? Jakie są formy pomocy dla osób zagrożonych wykluczenie społecznym? Minister Anita Czerwińska - Pełnomocnik rządu do spraw ekonomii społecznej i sekretarz stanu w MRiPS, wskazała, że 12 miesięcy obowiązywania ustawy to czas, w którym blisko 800 podmiotów ekonomii społecznej uzyskało status przedsiębiorstwa społecznego.