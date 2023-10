Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych. Dni pracodawców 2023

Trwają prace nad rozporządzeniem w sprawie kursów uprawniających do pracy na stanowisku dyspozytora medycznego i wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego oraz kursu doskonalącego dyspozytora medycznego. Co się zmieni? Co zrobić, żeby zostać dyspozytorem medycznym? Jakie są obowiązki dyspozytora medycznego?