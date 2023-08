PIT4-R. Nowy wzór formularza poddany konsultacjom

Nowy wzór formularza PIT-4R jest przedmiotem konsultacji podatkowych prowadzonych przez Ministerstwo Finansów. Zmiany w formularzu wynikają z konieczności pozyskania danych dotyczących ulgi na innowacyjnych pracowników. Konsultacje potrwają do 7 sierpnia.

PIT-4R to deklaracja roczna o zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych. Płatnicy tego podatku, w szczególności pracodawcy, są zobowiązani złożyć deklarację na formularzu PIT-4R do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, którego dotyczy deklaracja. Ministerstwo Finansów zaprosiło do konsultacji nad nowym wzorem PIT-4R (13.04) wszystkich zainteresowanych, w szczególności dla płatników obowiązanych do składania konsultowanego wzoru deklaracji.

Dlaczego PIT-4R musi się zmienić

Przedmiotem konsultacji jest zmiana formularza PIT-4R, która wynika przede wszystkim z konieczności pozyskiwania od płatników podatku dochodowego od osób fizycznych danych dotyczących ulgi na innowacyjnych pracowników. Resort finansów ma pozyskiwać te dane dla celów statystycznych. Wzór formularza obowiązujący dotychczas nie zawierał odpowiednich pól dla wskazania wysokości ulgi na innowacyjnych pracowników.

Co ma się zmienić w PIT-4R

Nowa wersja formularza PIT-4R(13.04), której dotyczą konsultacje posiada pozycje przeznaczone dla umieszczenia wysokości kwoty zaliczek nieodprowadzonych do urzędu skarbowego przez płatnika uprawnionego do skorzystania z ulgi na innowacyjnych pracowników. Na informacje na ten temat przeznaczona jest część D nowego formularza PIT-4R: „Pomniejszenie podlegających przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego zaliczek, zgodnie z art. 26eb ustawy lub art. 18db ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych”. W nowych pozycjach formularz (159 do 170) podatnik będący płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych będzie wykazywać wysokość pomniejszenia zaliczek na podatek podlegających przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego za poszczególne miesiące.

Jak wziąć udział w konsultacjach PIT-4R

Uwagi i opinie na temat nowego wzoru deklaracji PIT-4R(13.04) można przesyłać do Ministerstwa Finansów na adres: Konsultacje.WzoryPIT@mf.gov.pl. Termin nadsyłania opinii w ramach konsultacji upływa z dniem 7 sierpnia 2023 r.

Nowy wzór formularza PIT-4R (13)

Nadesłane opinie mogą być następnie opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów w dziale „Co robimy” w zakładce „Konsultacje podatkowe” dostępnej pod linkiem: https://www.gov.pl/web/finanse/konsultacje-podatkowe.

