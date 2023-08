Aplikacja „Moja Praca”. Narzędzie, które pomoże znaleźć pracę marzeń

„Moja Praca” to nowoczesne narzędzie, które ułatwia osobom szukającym pracy znalezienie odpowiedniego zatrudnienia. Sercem aplikacji są symulatory rozmów kwalifikacyjnych, które dają możliwość odpowiedzi na najpopularniejsze pytania rekruterów i sprawdzenie wyników. Dlaczego warto ją zainstalować? Odpowiadamy.

„Moja Praca” umożliwia także rozwiązywanie testów osobowości i predyspozycji, dzięki którym osoba zainteresowana dowie się, jaka praca najlepiej do niej pasuje. W aplikacji dostępne są również, codziennie aktualizowane, oferty pracy. Dodatkowo, „Moja Praca” umożliwia zapisanie w telefonie w schowku CV, które szybko można dołączyć do odpowiedzi na interesujące ogłoszenie. W aplikacji znajduje się także porcja przydatnych i inspirujących informacji i tekstów.

Poszukiwanie pracy w Sieci

Rynek pracy zmienia się bardzo dynamicznie. Wraz z nim zmieniają się także formy komunikacji pomiędzy pracodawcą a osobą szukającą pracy. Obecnie, w dobie Internetu, niemal w całości przeniosły się one do sieci.

Zielona Linia jako Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia od wielu lat wspiera osoby poszukujące pracy oraz szukające wiadomości na temat wsparcia oferowanego przez urzędy pracy. Głównym celem nowoczesnego contact center było i jest udzielanie szybkiej i rzetelnej informacji na temat rynku pracy. Dlatego w Zielonej Linii stworzono wielokanałowe formy kontaktu (czat, Messenger, infolinia, e-mail) i stronę internetową, dostosowaną również do urządzeń mobilnych, na której osoby zainteresowane rynkiem pracy i wsparciem urzędów pracy znajdą niezbędne i bieżące informacje. Aby jeszcze przyspieszyć i ułatwić komunikację pomiędzy pracodawcą a kandydatem do pracy stworzono aplikację „Moja Praca”. To nowoczesne narzędzie umożliwia natychmiastowy dostęp do ofert pracy, symulatorów rozmów kwalifikacyjnych i innych przydatnych informacji, ułatwiających znalezienie pracy. Można powiedzieć, że oferty pracy są teraz – dosłownie! – w zasięgu ręki.

Trzymać rękę na pulsie

Używanie przez Klientów technologii mobilnych determinuje do szukania nowych rozwiązań. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, zwłaszcza młodych, osób zainteresowanych znalezieniem lub zmianą pracy, Zielona Linia stworzyła darmową aplikację „Moja Praca”. Jej zaletą jest szybki i łatwy dostęp do setek ofert pracy, codziennie aktualizowanych. Dzięki temu, po zainstalowaniu aplikacji, osoba szukająca zatrudnienia może trzymać rękę na pulsie i szybko odpowiedzieć na interesujące ją ogłoszenie. „Moja Praca” umożliwia dostosowanie wyszukiwania ofert pracy do profilu CV użytkownika. Ponadto, po założeniu konta na portalu zielonalinia.gov.pl, stworzeniu CV i zapisaniu go, możliwe jest, z poziomu telefonu ze schowka, szybkie dołączenie dokumentu do odpowiedzi na interesującą ofertę pracy.

Zaletą aplikacji są również dostępne testy osobowości i predyspozycji oraz symulatory rozmów kwalifikacyjnych. Rozwiązując test osobowości lub predyspozycji użytkownik dowie się, jakim jest typem osobowości i jaka praca najlepiej do niego pasuje.

Symulatory rozmów kwalifikacyjnych to dobre ćwiczenia przed pójściem na prawdziwą rozmowę o pracę. Zawarte w nich najpopularniejsze pytania rekruterów, z możliwością sprawdzenia prawidłowych odpowiedzi, pomogą uniknąć błędów w kluczowym momencie.

Kolejną zaletą aplikacji jest czytelny interfejs i prosta, intuicyjna obsługa. Trzy działy (Oferty pracy, Symulacje i testy, Przydatne informacje) sprawiają, że użytkownik bardzo szybko odnajdzie się w „Moja Praca” i bez zbędnych zawiłości będzie korzystał z dostępnych funkcji.

Jak skutecznie szukać pracy

Aplikacja „Moja Praca” to:

oferty pracy, które można dopasować do CV,

testy osobowości i predyspozycji, dzięki którym osoba zainteresowana dowie się, jaka praca najlepiej do niej pasuje,

symulatory rozmów kwalifikacyjnych, w których można odpowiedzieć na najpopularniejsze pytania rekruterów i sprawdzić prawidłowe odpowiedzi,

praktyczne porady dotyczące szukania pracy,

wybrane przepisy Kodeksu pracy, podane w przystępnej formie,

najpopularniejsze rodzaje wsparcia zatrudnienia oferowanego przez urzędy pracy.

Dodatkowo na „Moja Praca” są inspirujące, wybrane wywiady, które redaktorzy Zielonej Linii przeprowadzili z osobami, które radzą, jak skutecznie szukać pracy i na co zwrócić uwagę na rozmowach kwalifikacyjnych czy przygotowując dokumenty aplikacyjne.

„Moja Praca” jest darmowa i mogą z niej korzystać osoby posiadające urządzenia w systemie operacyjnym Android (do pobrania ze sklepu Google Play) oraz iOS (do pobrania ze sklepu AppStore).

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)