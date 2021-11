Konferencja "Delegowanie pracowników do UE - praktyki rynkowe a legalne formy delegowania" organizowana przez Sekcję Agencji Opieki przy Stowarzyszeniu Agencji Zatrudnienia odbędzie się online 2 grudnia 2021 r. Portal Infor.pl jest patronem medialnym wydarzenia.

Delegowanie pracowników do UE - praktyki rynkowe a legalne formy delegowania

Konferencja Delegowanie pracowników do UE to wydarzenie organizowane od 9 lat przez Sekcję Agencji Opieki przy Stowarzyszeniu Agencji Zatrudnienia. Naszą misją jest szerzenie wiedzy i dobrych praktyk w obszarze delegowania. Dlatego zapraszamy najlepszych specjalistów-praktyków z różnych dziedzin. Naszych prelegentów i tematy wybieramy, tak by w ciągu jednego dnia przekazać Państwu jak najszerszą wiedzę i odpowiedzieć na nurtujące Państwa pytania.

Do udziału w kolejnych edycjach zapraszamy w szczególności kadrę zarządzającą oraz przedsiębiorców różnych branż, którzy są zainteresowani tematem delegowania pracowników do UE. Przedstawicieli agencji pracy tymczasowej, agencji opieki i innych firm delegujących.

Poniżej szczegóły organizacyjne wraz z programem.

Kiedy?

2 grudnia 2021 r. od godziny 9.00 - 17.30/ONLINE

W tym roku ze względu na nasze wspólne bezpieczeństwo konferencja odbędzie się ONLINE.

Program

Pobierz program >>>

Czego będzie można się m. in. dowiedzieć?

Jakie są najczęściej popełniane błędy w rozliczeniu pracowników i poznać stanowiska organów kontrolnych Jaka jest odpowiedzialność pośrednika z tytułu nielegalnego delegowania personelu opiekuńczego Bezpieczne rozwiązania w praktyce delegowania do Francji : jak unikać kosztownych pułapek? Normy DIN w Niemczech - czy trzeba je wdrożyć i jak? Kontrole z perspektywy Państwowej Inspekcji Pracy oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Zmiany kosztów i obciążeń dla pracodawców – na co trzeba się przygotować?

Goście honorowi oraz Prelegenci

Przedstawiciel ZUS

Elżbieta Rafalska Posłanka do Europarlamentu Komisja ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Carita Rammus European Commission DG EMPL (zaproszono)

Agnieszka Wołoszyn Zastępca Dyrektora Departament Prawa Pracy

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (zaproszono)

Hania GOUTIERRE Partner zarządzający kancelarii HSG Avocats w Paryżu oraz Prezes Honorowy Polskiej Izby Przemysłowo- Handlowej we Francji

Andrzej Szybkie Departament Rent Zagranicznych Centrala ZUS

Dariusz Górski Departament Legalności Zatrudnienia Główny Inspektorat Pracy

mec. Joanna Torbé i mec. Dominika Latawiec-Chara Kancelaria Adwokacka Joanna Torbé & Partnerzy

Mec. dr Katarzyna Styrna - Bartman / BLU Kancelaria Prawna

Mec. Georg Erkiert Kancelaria Adwokacka Erkiert & Ulatowski

Zapisy

https://app.evenea.pl/event/864585-10/

Kontakt

biuro@saz.org.pl

Kom. +48 502 415 246