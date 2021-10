BHP na budowie - konkurs PIP

Zakaz handlu w niedziele to kontrowersyjny temat. Czy będą kolejne zmiany w ustawie? Co się zmieni?

BHP na budowie - PIP ogłosiła konkurs na plakat promujący tematykę bezpieczeństwa pracy w budownictwie. zgłoszenia można podsyłać do 29 października 2021 r.

Dzień wolny za święto w sobotę w 2022 roku wypada tylko raz. Kiedy będzie dzień wolny do odebrania? Co w przypadku wystąpienia zwolnienia lekarskiego lub urlopu pracownika w terminie dnia wolnego?

Ochrona sygnalistów w firmie - od kiedy przepisy dyrektywy unijnej zaczynają obowiązywać w Polsce? Kto może być sygnalistą? Co się zmieni?

Zakaz handlu w niedziele - opinie, argumenty za i przeciw. Czy Polacy popierają zakaz handlu w niedziele? Czy jest on korzystny dla pracowników i gospodarki?

Zwolnienie mikroprzedsiębiorcy z PPK - czy jest bezterminowe?

Zwolnienie mikroprzedsiębiorcy z prowadzenia PPK, gdy wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklarację o niedokonywaniu wpłat do PPK, nie jest bezterminowe. Co to oznacza w praktyce?