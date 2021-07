Zamiast rozwiązania umowy otrzymał dodatkowy urlop

Dodatkowy urlop otrzymał Węgier, który spóźnił się do pracy, ponieważ brał udział w akcji reanimacyjnej. Na początku pracodawca chciał rozwiązać z nim umowę.

Zamiast rozwiązania umowy urlop wypoczynkowy

Pewnemu młodemu człowiekowi z północnych Węgier, który spóźnił się do pracy z powodu udziału w akcji reanimacyjnej, szef zagroził zwolnieniem z powodu wykręcania się „niedorzeczną bajką”. Ostatecznie jednak jego poświęcenie zostało nagrodzone.

Młody człowiek, który pracuje jako kierowca, kilka dni temu zatrzymał się na ulicy, by wziąć udział w reanimacji nieznanej sobie osoby, a po przybyciu ratowników na miejsce jeszcze przez prawie godzinę im pomagał. Chory trafił do szpitala w stanie stabilnym, ale kierowca spóźnił się do pracy. Jego szef nie uwierzył w przedstawioną mu wersję wydarzeń, w związku z czym młody człowiek zwrócił się do Krajowego Pogotowia Ratunkowego o zaświadczenie.

Tydzień dodatkowego urlopu dla bohatera

„Gdy regionalny kierownik Krajowego Pogotowia Ratunkowego usłyszał o tej sprawie, natychmiast pośpieszył z pomocą ratującemu życie człowiekowi" – napisało Pogotowie na swojej stronie na Facebooku. "Osobiście odszukał pracodawcę i zamiast zaświadczenia przybył z dyplomem, który wręczył bohaterskiemu pracownikowi w obecności całego kierownictwa firmy transportowej” - dodało.

Wątpiący w prawdomówność swego pracownika szef, zamiast go zwolnić, przyznał mu tydzień dodatkowego urlopu.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska