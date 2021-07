Dofinansowanie z ZUS na poprawę bezpieczeństwa pracy 2021

Poprawa bezpieczeństwa pracy - ZUS zebrał już wnioski zainteresowanych dofinansowaniem. Kto może wygrać konkurs?

Konkurs ZUS na poprawę bezpieczeństwa w pracy

30 czerwca tego roku upłynął termin, w którym płatnicy składek mogli składać wnioski o dofinansowanie projektów, które poprawią bezpieczeństwo pracy i zmniejszą negatywne oddziaływanie szkodliwych czynników w miejscu pracy. Wpłynęło niespełna 3,5 tys. wniosków.

"W dotychczas przeprowadzonych konkursach najwięcej umów o dofinansowanie ZUS zawarł z płatnikami prowadzącymi działalność w ramach przetwórstwa przemysłowego, budownictwa i handlu hurtowego i detalicznego, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej" - mówi rzecznik prasowy ZUS Paweł Żebrowski.

"Należy jednak pamiętać, że to nie rodzaj prowadzonej działalności decyduje o przyznaniu dofinansowania, ale spełnienie warunków formalnych oraz ocena merytoryczna wniosku. Oznacza to w szczególności ocenę, czy projekt, o którego dofinansowanie występuje wnioskodawca, przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy na stanowiskach objętych projektem" – dodaje rzecznik ZUS.

Maksymalna wysokość dofinansowania

Co ważne, maksymalna wysokość dofinansowania zależy od liczby osób, za które pracodawca opłaca składki na ubezpieczenia społeczne.

W przypadku mikro- i małych przedsiębiorstw procent dofinansowania jest największy. Mikroprzedsiębiorstwa zgłaszające do ubezpieczeń od 1 do 9 osób mogą uzyskać dofinansowanie nawet do 90 proc. wartości projektu (nie więcej niż 140 tys. zł), a małe, zgłaszające od 10 do 49 osób, do 80 proc. (maksymalnie do 210 tys. zł).

Najwyższe kwotowo dofinansowanie mogą otrzymać duże zakłady, zatrudniające powyżej 249 osób. Na projekty inwestycyjno-doradcze może to być nawet pół miliona złotych, przy czym udział procentowy dofinansowania nie może przekroczyć 20 proc. wartości projektu.

Kto wygrywa konkurs ZUS?

W konkursie wybrane zostaną te projekty, które pozytywnie wpłyną na poprawę bezpieczeństwa pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy.

Projekty dotyczyć mogą m.in. zakupu maszyn, urządzeń i sprzętu chroniącego przed hałasem i drganiami mechanicznymi, promieniowaniem elektromagnetycznym, urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości.