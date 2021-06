Bezrobocie w maju 2021 r. najniższe w UE

Bezrobocie w maju 2021 r. - ile wyniosła szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego? Czy Polska ma najniższe bezrobocie w UE?

Bezrobocie - maj 2021

Szacowana przez MRPiT stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w maju br. 6,1 proc., co oznacza, że w porównaniu do poprzedniego miesiąca spadła o 0,2 punktu proc. - poinformował w poniedziałek resort rozwoju. Podkreślił, że maj jest trzecim miesiącem z rzędu, gdy poziom bezrobocia zmniejszył się. Ze wstępnych danych wynika, że liczba zarejestrowanych bezrobotnych w urzędach pracy w maju br. wyniosła 1 028,3 tys. i w porównaniu do stanu z końca kwietnia 2021 roku spadła o 25,5 tys. osób, czyli o 2,4 proc. - podano.

Jak skomentowała wiceminister rozwoju Iwona Michałek, dobra sytuacja na polskim rynku pracy to przede wszystkim efekt działań osłonowych podejmowanych przez rząd. "Zaproponowane rozwiązania pozwalają pracodawcom na przetrwanie tego trudnego dla wszystkich okresu. Kilka dni temu Eurostat poinformował, że Polska po raz kolejny jest krajem o najniższej stopie bezrobocia w Unii Europejskiej – na poziomie 3,1 proc." - przypomniała.

Resort wskazuje, że w zakresie instrumentów nadzorowanych przez resort rozwoju, pracy i technologii do końca kwietnia br. powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy przyznały wsparcie dla 7,7 mln miejsc pracy.

Najniższe i najwyższe bezrobocie w Polsce

Najniższą stopę bezrobocia rejestrowanego zanotowano w województwie wielkopolskim (3,7 proc.), a najwyższą w warmińsko-mazurskim (9,7 proc.) - podało Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Wolne miejsca pracy w maju 2021

W maju br. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 112,2 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, tj. o 2,1 tys. (1,9 proc.) więcej niż w kwietniu 2021 r. i o 36,6 tys. (48,4 proc.) więcej niż w maju 2020 r.

Najniższe bezrobocie w UE

Według opublikowanych 1 czerwca danych Eurostatu, bezrobocie w Polsce jest czwarty miesiąc z rzędu najniższe w Unii Europejskiej - na poziomie 3,1 proc. Tym samym jesteśmy krajem o najniższej stopie bezrobocia w Unii Europejskiej liczonej według definicji przyjętej przez Eurostat - zaznacza MRPiT.