Wnioski na PUE ZUS - zmiany od 27 marca 2021

Zmiany we wnioskach na PUE ZUS

Na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS od 27 marca 2021 r. zaczęły obowiązywać kolejne zmiany we wnioskach. W tym czasie udostępniono 9 nowych formularzy.

Nowe wnioski będą w formacie HTML i będą miały uproszczoną formę. W niektórych przypadkach zmienią się też ich symbole i nazwy. Dzięki planowanym zmianom wypełnianie wniosków będzie łatwiejsze.

Wprowadzone zmiany dotyczą wniosków z obszaru emerytur i rent, świadczeń międzynarodowych, zasiłków, orzecznictwa lekarskiego, prewencji i rehabilitacji oraz ubezpieczeń i składek.

Nowe wnioski - tabela

Nowa funkcja "Doślij załącznik"

Jednocześnie informujemy, że wprowadzamy nową funkcjonalność dosyłania załączników do wysłanych wcześniej dokumentów na PUE. Jeżeli po wysłaniu wniosku, okaże się, że do rozpatrzenia sprawy potrzebne są jeszcze załączniki, to można taki załącznik dosłać.

W oknie „Dokumenty wysłane” wystarczy wskazać wysłany wcześniej dokument i wybrać akcję „Doślij załącznik”.

W nowym oknie „Wybór rodzaju załącznika” można wybrać rodzaj i sposób utworzenia dosyłanego załącznika.

Oprócz załączników plikowych (np. jpg, pdf, doc w opcji Plik) można dosłać załączniki w postaci standardowych wniosków dostępnych z PUE w postaci utworzonego dokumentu roboczego.

Dosyłanie dokumentów roboczych dostępne jest tylko dla wniosków, dla których wskazaliśmy w systemie, że mogą być dosłane do wybranego wniosku.

Załączniki plikowe są dołączane do pisma ogólnego POG, które jest przez system automatycznie tworzone.