Nowe uproszczone formularze pełnomocnictwa na PUE ZUS (PEL i PEL-O)

Nowe uproszczone formularze dotyczące pełnomocnictwa

Od 30 września udostępnimy na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS uproszczone formularze pełnomocnictwa (PEL) oraz odwołania pełnomocnictwa (PEL-O).

Uproszczony formularz pełnomocnictwa ma tylko 3 strony. Wypełnia go osoba, która chce upoważnić inną do załatwienia w jej imieniu spraw w ZUS (z wyjątkiem spraw związanych z kontrolą ZUS). Jeśli jednak jednoosobowa reprezentacja wynika z wpisu w KRS, nie trzeba składać formularza PEL. Wystarczy skontaktować się ZUS i poprosić o dostęp do roli „Płatnik” na PUE ZUS.





Polecamy: Dokumentacja kadrowa

Załącznik PEL-Z

Jeśli spółka ma wielu przedstawicieli, można dołączyć do formularza PEL załącznik PEL-Z. Załącznik ten można złożyć przez PUE ZUS albo w formie papierowej w placówce ZUS. Załącznik musi być podpisany przez wszystkich przedstawicieli (instrukcja: Jak podpisać i wysłać elektronicznie przez PUE ZUS załącznik PEL-Z, gdy firmę reprezentuje wielu przedstawicieli - plik docx 217kb).

Zobacz również: Pełnomocnik przedsiębiorcy

Nowy formularz PEL-O

Nowy formularz PEL-O służy do odwołania pełnomocnictwa. Może go również złożyć pełnomocnik, który chce zrezygnować z wcześniej udzielonego mu pełnomocnictwa. Formularzem PEL-O odwołuje się wszystkie udzielone wcześniej pełnomocnictwa. Jeśli chce się tylko ograniczyć zakres udzielonego wcześniej pełnomocnictwa, wystarczy ponownie wypełnić formularz PEL i wskazać zakres. Nie trzeba składać odwołania pełnomocnictwa.

Jeśli spółka ma wielu przedstawicieli, do odwołania pełnomocnictwa (PEL-O) trzeba dołączyć załącznik PEL-Z z podpisami wszystkich przedstawicieli (więcej o tym w instrukcji - plik dcox 217kb). Formularz PEL-Z można wysłać elektronicznie przez PUE ZUS jako załącznik do PEL-O albo złożyć w placówce ZUS.

Formularze „Pełnomocnictwo” (PEL) oraz „Odwołanie pełnomocnictwa” (PEL-O) składane elektronicznie można podpisać: profilem zaufanym (PZ ePUAP), podpisem osobistym (e-dowodem) lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.