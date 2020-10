Zaświadczenie A1 z ZUS - wniosek online

Wniosek online o zaświadczenie A1 z ZUS

Już dziś klienci, którzy chcą otrzymać zaświadczenie A1, potwierdzające podleganie ubezpieczeniom społecznym w Polsce przez osoby delegowane mogą wypełnić elektronicznie odpowiedni wniosek na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Wnioski zostały uproszczone, a system podpowiada, który wniosek wybrać i jak go wypełnić.

Co to jest zaświadczenie A1?

- W ten sposób ułatwiamy klientom, którzy delegują pracowników za granicę do krajów Unii Europejskiej i EFTA uzyskanie zaświadczenia, że składki za ich ubezpieczenie powinny być płacone w Polsce do ZUS - mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Jak złożyć wniosek o zaświadczenie A1?

Już dzisiaj klienci ZUS, którzy chcą otrzymać zaświadczenie A1, mogą skorzystać w tym celu z Platformy Usług Elektronicznych ZUS i wypełnić elektronicznie odpowiedni wniosek. Wnioski o zaświadczenia A1 zostały uproszczone i dostosowane językowo. Od 30 września te uproszczone wersje formularzy są dostępne dla wnioskodawców na PUE. Tego dnia został wdrożony nowy „Kreator wniosku o wydanie zaświadczenia A1”, który poprowadzi klienta krok po kroku przez proces składania wniosku o zaświadczenie A1. Klient odpowiada na kolejne pytania a system, w oparciu o podane informacje automatycznie rozpoznaje, który wniosek jest właściwy w danej sytuacji. Kreator również podpowiada klientowi jak prawidłowo wypełnić wniosek. Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych i zakończeniu pracy Kreatora, powstaje komplet dokumentów w postaci właściwego wniosku o wydanie zaświadczenia A1 wraz z wymaganymi załącznikami, o których dodanie klient może być poproszony w zależności od konkretnej sytuacji.

- W pierwszej kolejności uruchomiliśmy kreator dla klientów składających najbardziej typowe wnioski, tj. klientów, którzy chcą otrzymać zaświadczenie A1, w trzech sytuacjach: - delegowania pracownika do innego państwa członkowskiego UE, EOG lub Szwajcarii, - czasowego przeniesienia wykonywania działalności na własny rachunek do innego państwa członkowskiego UE, EOG lub Szwajcarii, - wykonywania pracy najemnej lub działalności na własny rachunek, w kilku państwach członkowskich UE, EOG lub Szwajcarii – wyjaśnia Kowalska-Matis.

Nowość - wniosek ogólny

Na PUE ZUS pojawił się też wniosek ogólny (POG). Jest to wniosek, za pomocą, którego można przekazać do ZUS wyjaśnienie, zażalenie, skargę, podanie. Do takiego pisma można dołączyć załącznik, który nie przekracza 1024.00 KB (dokument z załącznikami nie może przekraczać 5120.00 KB). Wniosek ogólny można podpisać na kilka sposobów profilem PUE, podpisem zaufanym (ePUAP), podpisem osobistym (e-dowodem), kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pozostałe wnioski – tak jak dotychczas – należy składać na formularzach odpowiednich do konkretnych spraw.