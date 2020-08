Kadry > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Wiadomości > Nowe świadczenie pieniężne dla osób zesłanych lub deportowanych do ZSRR w latach 1939-1956

Będzie nowe jednorazowe świadczenie pieniężne dla osób zesłanych lub deportowanych do ZSRR w latach 1939-1956. Senat przyjął projekt ustawy bez poprawek. Podobną rekompensatę osoby zesłane lub deportowane do Niemiec otrzymały od państwa niemieckiego. Polacy zesłani do ZSRR otrzymają świadczenie odszkodowawcze od Polski. Ma to symboliczne znaczenie.