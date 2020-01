„PPK z perspektywy pracodawcy” – warsztaty w lutym w największych miastach Polski

Od ​1 stycznia 2020 r. do wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych zobowiązana jest większość przedsiębiorstw. Jednak PPK to nie tylko nowy i potencjalnie istotny element krajowego systemu emerytalnego oraz szansa dla pracowników na wyższe emerytury. To także wiele obowiązków pracodawców, związanych z wdrożeniem PPK w przedsiębiorstwie oraz z ich dalszym prowadzeniem na przestrzeni lat.



O tym jak przygotować się do PPK, o praktycznych aspektach ich wdrażania i funkcjonowania - już 5 lutego w Warszawie podczas pierwszych warsztatów „PPK z perspektywy pracodawcy” - opowiedzą eksperci – prawnicy, specjaliści ds. kadr i HR, przedstawiciele funduszy inwestycyjnych, niezależny analityki finansowy oraz reprezentant Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). ​Warsztaty zostaną przeprowadzone w języku polskim 5 lutego 2020 r. w godzinach 8:45-14:30 w biurze Rödl & Partner w Warszawie, ul. Sienna 73.

Szczegółowa agenda i zapisy: https://www.roedl.pl/pl-pl/pl/event.aspx?ID=16



Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 4 lutego 2020 r.

reklama reklama



Prelegenci:

Anna Ciesielczyk – HR Director, Guess Poland

Piotr Dygas – dyrektor departamentu klientów strategicznych Pekao TFI S.A.

Julianna Jakubowska – Polski Fundusz Rozwoju (PFR)

Jarosław Kamiński – adwokat, Associate Partner, Rödl & Partner

Mariusz Kubaczyński – niezależny analityk finansowy

Marek Majdak – dyrektor ds. kluczowych klientów, TFI Allianz Polska S.A.

Renata Misior – księgowość płacowa, Senior Associate, Rödl & Partner

Michał Prokop – adwokat, Senior Associate, Rödl & Partner

W lutym zapraszamy również na kolejne warsztaty PPK w innych miastach Polski:

Organizatorem warsztatów jest Rödl & Partner: roedl.pl