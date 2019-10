ZUS ostrzega przed fałszywymi e-mailami

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwraca się o ostrożność przy otwieraniu i odpowiadaniu na maile, które wydają się być korespondencją z ZUS. Szczególną uwagę zwracajmy uwagę na adres, z którego przychodzą wiadomości.

Oszuści podszywający się pod Zakład Ubezpieczeń Społecznych ponownie podjęli aktywność w internecie. W ostatnich dniach liczna grupa klientów Zakładu, w różnych częściach kraju otrzymała maile z informacją o konieczności spłaty zaległości w ZUS. Niektóre z maili zawierają prośbę o ponowne wypełnienie formularza zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych - ZUS ZUA, który jest załącznikiem do maila. Umieszczone w stopce korespondencji logotypy ZUS i PUE (Platforma Usług Elektronicznych) sugerują, że nadawcą jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Gdy jednak przyjrzymy się dokładnie adresowi nadawcy, nie powinniśmy mieć wątpliwości, że korespondencja elektroniczna nie pochodzi z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oszuści posługują się dwoma adresami: składki@ubezpieczenia.pl i zus.@zua.pl. Żaden z adresów nie ma używanego przez Zakład rozwinięcia „zus.pl”. ZUS nie stosuje też w swoich adresach mailowych rozwinięcia „gov.pl”, które to pojawiało się przy wcześniejszych próbach oszustw.

ZUS ostrzega by w żadnym przypadku nie odpowiadać tego typu na maile, ani nie otwierać załączników do nich. Korespondencja tego typu ma bowiem najczęściej na celu zainfekowanie komputera, a także uzyskanie dostępu do danych wrażliwych, które zapisane są w jego pamięci. Jeżeli ktokolwiek z naszych klientów ma wątpliwości co do nadawcy otrzymanej korespondencji, prosimy o kontakt z najbliższą placówką ZUS lub Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem: 22 560 16 00.

Kontakt elektroniczny ze strony ZUS możliwy jest jedynie w sytuacji gdy klient posiada profil na Platformie Usług Elektronicznych i wyraził zgodę na taką formę kontaktu.