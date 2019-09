Zniesienie limitu składek na ZUS - jakie skutki

• Zniesienie limitu składek na ZUS, które zakłada projekt budżetu na przyszły rok, zwiększy koszty działalności firm nawet o kilkanaście procent rocznie.

• Wielu inwestorów zagranicznych, w dłuższej perspektywie, zrezygnuje z nowych inwestycji w Polsce i wybierze inne rynki - ostrzega Konfederacja Lewiatan.

• W tegorocznym ATKearney Global Services Location Index (ranking lokalizacji globalnych usług) nasz kraj spadł z 12. na 24. miejsce

- Zniesienie limitu doprowadzi do nadmiernej ingerencji w sytuację przedsiębiorców, szczególnie w istotnych dla rozwoju naszego kraju branżach nowych technologii. Znacząco wzrosną koszty zatrudnienia pracowników. W niektórych firmach, w zależności od rodzaju działalności, od 5 do kilkunastu procent rocznie. Zmiana ta może objąć w niektórych podmiotach nawet ponad 50 proc. pracowników. Firmy będą bardzo ostrożnie uruchamiały nowe dobrze płatne stanowiska pracy - mówi Robert Lisicki, radca prawny, dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan.

Przedsiębiorstwa będą musiały sfinansować wyższe koszty działalności zamiast przeznaczać więcej pieniędzy na zwiększenie inwestycji. A to one są podstawą długookresowego rozwoju i to one mogą ochronić nas przed skutkami nadchodzącego spowolnienia. Takie działania rządu są sprzeczne ze Strategią Odpowiedzialnego Rozwoju, która zakłada zwiększanie udziału innowacyjnych inwestycji.

- Zniesienie limitu składek na ZUS nie spowoduje nagłego wycofywania się inwestorów z Polski. Ale w dłuższej perspektywie na pewno wpłynie na decyzje dotyczące potencjalnych inwestycji w naszym kraju. Wiele koncernów wybierze inne kraje, np. w Europie Środkowo-Wschodniej - dodaje Robert Lisicki.

Taka regulacja obniża zaufanie firm do przewidywalności warunków działalności. Prowadzone w latach 2017-2018 prace nad zniesieniem limitu 30-krotności podstawy składek pokazały z jak istotnym społecznie i gospodarczo zagadnieniem mamy do czynienia.

