Nowe zasady udzielania urlopów rodzicielskich

Co najmniej 10 dni płatnego urlopu ojcowskiego, dwa miesiące płatnego urlopu rodzicielskiego, 5 dni urlopu opiekuńczego - to nowe rozwiązania, które znalazły się w przepisach dyrektywy w sprawie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Polska będzie musiała dostosować się do przepisów w ciągu trzech lat.