Nowoczesne rozwiązania dla departamentów HR podczas konferencji HR Solutions Trends już 24 kwietnia 2019 - wstęp wolny!

Stosowanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych to klucz do sukcesu. Dlatego też są one coraz częściej wykorzystywane również w procesie zarządzania zasobami ludzkimi. Coraz więcej szefów działów personalnych wdraża i korzysta z nowych technologii oraz oprogramowania m.in. do oceny pracowników.

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane nowoczesne systemy i rozwiązania informatyczne dla departamentów Human Resources. Swoje produkty i usługi zaprezentują kluczowi gracze na rynku, a wiedzą i doświadczeniem podzielą się eksperci branżowi.

„HR TRENDS” już 24 kwietnia 2019 w Warszawie!

W programie wydarzenia m.in.: .

DANE PRACOWNIKÓW: NOWE WYZWANIA DLA OBSZARU HR W ŚWIETLE RODO I ZMIAN DO KODEKSU PRACY

Krzystof Muciak, Kobylańska & Lewoszewski Kancelaria Prawna Sp.j.

SOCIAL MEDIA JAKO NARZĘDZIE HR

Radek Czahajda

ZARZĄDZANIE ZAANGAŻOWANIEM PRACOWNIKÓW W ŚWIECIE VUCA

Anna Streżyńska

#ANTYTRENDYHR2019

Łukasz Jarota, Agencja GrowHR



EMPLOYEE EXPERIENCE – HISTORIA O SPÓJNOŚCI

Katarzyna Filip, Asus

