Wybór usługodawcy w PPK

Zgodnie z ustawą o PPK, usługodawcami, obok towarzystw funduszy inwestycyjnych, będą także powszechne oraz pracownicze towarzystwa emerytalne, a także zakłady ubezpieczeń na życie. Jeżeli w określonym terminie pracodawca nie wybierze żadnego podmiotu, to Polski Fundusz Rozwoju wezwie go do zawarcia umowy o zarządzanie z tzw. wyznaczoną instytucją finansową. W przypadku nie zawarcia umowy o zarządzanie, podmiot zatrudniający może zostać ukarany grzywną.