Ekologiczne biura poszukiwane

Zrównoważone budownictwo zakłada wznoszenie budynków z poszanowaniem środowiska naturalnego, wyposażonych w systemy oszczędności energii, ciepła i wody, przyjazne dla użytkowników. Na rynku biurowym praktycznie nie powstają już budynki bez certyfikacji. 62 proc. z 10 mln mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej już taki certyfikat posiada – podkreślają przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego. To coraz mocniejszy atut dla pracodawców – pracownicy bowiem biorą coraz częściej pod uwagę dbałość o komfort pracy i zdrowie.

– Na koniec zeszłego roku w Polsce było 10 mln mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej, z czego 62 proc. jest certyfikowana. W branży biurowej certyfikacja, czyli zrównoważone budownictwo, jest już standardem – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Alicja Kuczera z Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego. – W tej chwili każdy inwestor, decydując się na budowę nowego biurowca wie, że musi on być certyfikowany, bo w innym wypadku nie zostanie wynajęty. Teraz bardzo ważne jest, żeby pozostałe branże również dostrzegły potrzebę budowania w sposób zrównoważony.

W Polsce jest ponad 550 certyfikowanych obiektów biurowych, z czego 49 proc. w Warszawie. Pozostała część rozrzucona jest po różnych miastach Polski. Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego przeprowadziło badanie pracowników budynków biurowych, żeby sprawdzić, w jakich warunkach pracują i jakie cechy miejsca pracy cenią. Okazało się, że 92 proc. odpowiedzi uzyskanych z gmachów powstałych w ciągu ostatniej dekady (w 2007 roku i później) pochodziło z budynków certyfikowanych. W przypadku starszych biurowców było to tylko 20 proc.

– Zrównoważony budynek dba o wiele różnych obszarów, począwszy od efektywności energetycznej poprzez efektywne wykorzystanie wody, minimalizację i segregację odpadów oraz maksymalizację ponownego użycia – wylicza Alicja Kuczera. – To wysoka jakość środowiska wewnętrznego, która wpływa na to, jak ludzie czują się w tych budynkach, to dbanie o zachowywanie zielonego krajobraz. To także dostępność tego budynku, zarówno pod kątem transportu publicznego, jak i dostępność samego budynku dla ludzi.

Okazało się, że 60 proc. ankietowanych pracowników jest zadowolonych z warunków pracy, a 30 proc. ma do nich neutralny stosunek. Najbardziej niezadowolone były osoby pracujące w open space’ach bez przegród – aż co piąta ma do niego negatywny stosunek. Natomiast wśród pracowników mających do dyspozycji pomieszczenie tylko dla siebie zadowolenie sięgnęło 85 proc., a neutralne nastawienie – 12 proc. Osoby współdzielące pokój z kilkorgiem kolegów lub pracujące w open space’ach podzielonych na mniejsze obszary miały podobny stosunek do swojego miejsca pracy z lekkim wskazaniem na tę drugą opcję.