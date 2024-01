Musisz zostać z dzieckiem w domu? Masz prawo do 2 dni wolnego, nawet jeśli jest ono zdrowe

Dziecko nie musi być chore, jeśli chcesz wziąć na opiekę nad nim wolne w pracy. To prawo pracownika wynikające z art. 188 Kodeksu pracy. Ile dni w roku przysługuje pracownikowi na opiekę nad zdrowym dzieckiem? Czy wolne na opiekę nad dzieckiem może wziąć ojciec, czy tylko matka? Czy pracodawca może odmówić wolnego na opiekę nad dzieckiem?

Ile wolnego na opiekę nad zdrowym dzieckiem?

Pracownikowi przysługują 2 dni lub 16 godzin wolnego na opiekę nad dzieckiem. Prawo to jest zagwarantowane w Kodeksie Pracy, mówi o tym art. 188 KP.



Czy pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze etatu również ma prawo do wolnego na opiekę nad dzieckiem zdrowym? Tak, jednak wymiar przysługującego wolnego zostanie proporcjonalnie pomniejszony. Jeśli pracownik pracuje na pół etatu, ma prawo do 8 godzin wolnego. Jeśli jest zatrudniony na ćwierć (¼) etatu, wówczas przysługują mu 4 godziny na opiekę nad dzieckiem zdrowym. Jeśli wymiar etatu jest nieparzysty, wówczas zaokrągla się w górę, na korzyść pracownika.



Wymiar wolnego na dziecko zdrowe może być wykorzystany w dniach lub godzinach. Jaka forma będzie obowiązująca w przypadku danego pracownika, zależy to od jego pierwszego wyboru. Jeśli więc za pierwszym razem wykorzysta 4 godziny wolnego, wówczas przy następnych takich wnioskach będzie mógł ubiegać się o godziny. Jeśli wybierze dzień wolny, wtedy kolejny raz również będzie musiał wybrać formę dzienną.



Pracownik może wziąć wolne na opiekę nad dzieckiem zdrowym na pierwsze dwie godziny pracy, a następnie wrócić o pracy, na kolejne cztery i ponownie skorzystać z dwóch godzin wolnego na koniec pracy.

Czy ojciec również może skorzystać z 2 dni wolnego na opiekę nad dzieckiem zdrowym?

Art. 188 KP mówi, że z prawa do wolnego na opiekę nad dzieckiem zdrowym może skorzystać zarówno matka, jak i ojciec. Rodzice nie mogą jednak podzielić między sobą przysługującej im puli. Jeśli przy pierwszym wyborze z wolnego skorzysta ojciec, również to według art. 189 KP w kolejnych wypadkach w danym roku, tylko jemu przysługuje to prawo.



Jeśli rodzice są rozwiedzeni, prawo do 2 dni wolnego na opiekę nad chorym dzieckiem nadal im przysługuje, muszą jednak między sobą ustalić, które z nich weźmie wolne. Nie mogą tego zrobić równocześnie.

Do jakiego wieku dziecka 2 dni wolnego w pracy?

Prawo do wolnego w pracy na opiekę nad dzieckiem zdrowym przysługuje rodzicom do przedednia ukończenia przez nie 14 roku życia. W sytuacji, gdy dziecko ma więcej niż 14 lat 2 dni opieki już się nie należą. Jeśli dziecko jest młodsze, przysługujące 2 dni wolnego należy spożytkować do końca grudnia, a po nadejściu nowego roku otwiera się nowy limit dni opieki. Dni niewykorzystane nie przechodzą na kolejny rok.

Czy wolne na opiekę nad dzieckiem zdrowym zalicza się do urlopu?

Zgodnie z art. 188 KP rodzic, który weźmie wolne w pracy na opiekę nad zdrowym dzieckiem, nie będzie mieć pomniejszonej puli urlopu wypoczynkowego. Są to dwie odrębne kategorię.

Niższe wynagrodzenie za dni wolne na opiekę nad dzieckiem?

Art 188 KP stanowi jasno: rodzicowi, który zdecyduje się wziąć wolne w pracy na opiekę nad dzieckiem zdrowym, przysługuje 100 proc. wynagrodzenia za ten okres.

Czy pracownikowi zatrudnionemu na umowie zlecenie lub umowie o dzieło przysługuje wolne na opiekę nad dzieckiem zdrowym?

Nie, umowa zlecenie czy dzieło nie uprawnia do wolnego na dziecko w pracy. Jedynie pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę, mianowania, powołania czy wyboru mają prawo do dwóch dni opieki nad dzieckiem zdrowym. Pojęcie rodziców uprawnionych do skorzystania z wolnego na dziecko obejmuje nie tylko rodziców biologicznych, lecz także adopcyjnych, zastępczych, opiekunów prawnych czy faktycznych.

Czy im więcej dzieci, tym więcej wolnego w pracy?

Pula dni i godzin przysługujących rodzicom na wolne z tytułu opieki nad dzieckiem zdrowym jest jednakowa, bez względu na liczbę dzieci.

Czy trzeba złożyć wniosek w pracy?