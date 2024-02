czy można wziąć pół dnia urlopu?

Przykład

Pracownik, który legitymuje się ponad 10-letnim stażem pracy, rozwiązuje umowę o pracę z końcem maja 2024 roku. Ile dni urlopu mógł wykorzystać do czasu rozwiązania umowy? Roczny wymiar urlopu wypoczynkowego dla pracowników z co najmniej 10-letnim stażem wynosi 26 dni. Jeśli pracownik przepracuje 5 miesięcy w danym roku kalendarzowym, przysługuje mu urlop proporcjonalny w wymiarze 11 dni. Aby obliczyć wymiar urlopu proporcjonalnego, należy wykonać następujące obliczenie 5x26/12=10,83. Po zaokrągleniu wyniku w górę pracownik do końca maja 2024 roku ma prawo do 11 dni urlopu.