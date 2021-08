Ile dni urlopu wypoczynkowego przy dwóch umowach o pracę?

Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na dwóch umowach o pracę? Jak wyliczyć liczbę dni wolnych?

Jak wyliczyć urlop wypoczynkowy przy zatrudnieniu na dwóch umowach o pracę?

PYTANIE

Pracownik obsługi jest zatrudniony w wymiarze 3/4 etatu. W okresach 14.01-28.02, 4.03-8.03 oraz 29.04-31.05 podpisywano z nim oddzielne umowy na 1/4 etatu na innym stanowisku pracy, czyli w tych okresach u pracodawcy był zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy. Jak poprawnie wyliczyć przysługujący urlop wypoczynkowy? Wymiar przysługującego urlopu to 26 dni. Bardzo proszę o wyliczenia.

Dwie umowy - dwa urlopy

ODPOWIEDŹ

Za każdy z okresów zatrudnienia na podstawie dwóch stosunków pracy należy ustalić pracownikowi odrębne wymiary urlopu, pamiętając o łącznym ograniczeniu rocznym (wynoszącym 20 dni lub 26 dni). W przypadku równoległego zatrudnienia na podstawie kilku umów o pracę wymiaru urlopu dla każdej z tych umów w tym równoległym okresie nie sumuje się.

Jak obliczyć wymiar urlopu?

Za okres zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy pracownik ma prawo do urlopu, którego wymiar ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy biorąc za podstawę wymiar roczny wynoszący w przypadku Państwa pracownika 26 dni. Niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia. Natomiast niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca.

Wymiar urlopu za każdy z okresów zatrudnienia wyniesie:

dla 3/4 etatu: 26 x 3/4 = 19,5 dnia, po zaokrągleniu 20 dni (wymiar roczny),

dla 1/4 etatu: 26 x 1/4 etatu = 6,5 dnia, po zaokrągleniu 7 dni (wymiar roczny):

a) 2/12 x 7 dni = 1,17 dnia, po zaokrągleniu 2 dni (wymiar za okres 14.01-28.02.2021 r.),

b) 1/12 x 7 dni = 0,58 dnia, po zaokrągleniu 1 dzień (wymiar za okres 4.03-8.03.2021 r.),

c) 2/12 x 7 dni = 1,17 dnia, po zaokrągleniu 2 dni (wymiar za okres 29.04-31.05.2021 r.).

Jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.

Przeniesienie urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego na podstawie zatrudnienia w wymiarze 1/4 etatu (i tym samym rezygnacja z wypłacenia ekwiwalentu urlopowego) jest możliwe w przypadku gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą. Zatem przeniesienie urlopu wypoczynkowego na trwające zatrudnienie w wymiarze 3/4 etatu należy uznać za nieprawidłowe. Nie zostały w tym przypadku spełnione wszystkie wyżej powołane przesłanki takiego przeniesienia.

Podstawa prawna:

art. 153, art. 1542, art. 171 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320)

