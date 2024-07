Urlop rodzicielski dla dziadków od 1 lipca 2024 r. Szwecja zmienia przepisy na korzyść rodziców

U nas babciowe, a w Szwecji urlop rodzicielski dla dziadków. Weszły w życie rewolucyjne przepisy dotyczące urlopu rodzicielskiego. O co dokładnie chodzi? Informację podała Szwedzka Agencja Ubezpieczeń Społecznych.

Urlop rodzicielski dla dziadków

Szwedzi idą z duchem czasu i reformują przepisy dotyczące urlopów rodzicielskich. Już od kilku dni, a ściślej od 1 lipca 2024 r. rodzic-pracownik może przenieść urlop rodzicielski na osobę niebędącą partnerem lub drugim opiekunem dziecka. To oznacza, że urlop może być przeniesiony na emeryta lub rencistę, czyli np. na babcię lub dziadka.

Rodzice mogą przenieść do 45 dni swojego urlopu na dziadków dziecka, samodzielni rodzice mogą przenieść nawet do 90 dni.

Kogo obejmują nowe przepisy? Czy tylko dzieci urodzone po 1 lipca 2024 r.? Otóż nie, z nowej opcji mogą skorzystać również rodzice dziecka urodzonego przed datą wejścia w życie przepisów.

Dłuższy urlop dla rodziców

Ale to nie wszystkie zmiany. Wydłużony zostanie także z 30 do 60 dni wspólny urlop do 15. miesiąca życia dziecka. Dotychczas rodzice mogli wykorzystać 30 wspólnych dni do ukończenia 1. roku życia dziecka.