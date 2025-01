Co napisać w SMSie o urlop na żądanie?

Wniosek o urlop na żądanie można wysłać na różne sposoby, np. SMSem. Co należy wpisać w takiej wiadomości, aby prawidłowo poprosić o urlop w trybie nagłym? Wiadomość powinna zawierać trzy najważniejsze elementy. Bardzo ważne jest również zachowanie terminu wysłania wniosku o urlop.

Urlop na żądanie – co napisać w SMSie?

Przepisy prawa pracy nie przewidują szczególnej formy dla wniosku o urlop na żądanie. Uznaje się, że można wnioskować o wolne w tym trybie nawet za pomocą SMSa. Co napisać w wiadomości tekstowej, aby wniosek został złożony prawidłowo? Trzeba zwrócić uwagę na kilka kwestii:

Oznaczenie osoby wnioskującej Określenie prośby i rodzaju urlopu Termin urlopu i wymiar Termin wysłania wiadomości z wnioskiem o urlop

Po pierwsze, pracodawca musi wiedzieć, kto wnioskuje o urlop na żądanie. Taką informację należy zawrzeć w SMSie. Może znajdować się na przykład w podpisie na końcu wiadomości.

Po drugie, w SMSie należy napisać prośbę o wybrany rodzaj urlopu, a więc w tym wypadku o urlop na żądanie. Można dodać przepis prawny, który reguluje ten urlop czyli art.1672 Kodeksu pracy.

Po trzecie, wiadomość musi wskazywać dokładny termin, w którym pracownik chce skorzystać z urlopu oraz jego wymiar, np. „Zgłaszam się z uprzejmą prośbą o udzielenie mi urlopu na żądanie w wymiarze 2 dni w terminie od 22 do 23 stycznia 2025 roku.”

Po czwarte, bardzo ważny jest termin zgłoszenia wniosku, a więc wysłania SMSa, o czym piszemy poniżej. Pracownik powinien upewnić się, że wiadomość dotarła do pracodawcy lub przełożonego.

SMS z wnioskiem o urlop na żądanie – wzór

Przykład Dzień dobry, zgłaszam się z uprzejmą prośbą o udzielenie mi urlopu na żądanie z art. art.1672 Kodeksu pracy w wymiarze 2 dni od 22 stycznia do 23 stycznia 2025 roku (środa-czwartek). Pozdrawiam (podpis pracownika)

Urlop na żądanie – zasady

W wielkim skrócie urlop na żądanie to część urlopu wypoczynkowego, którą można wykorzystać w trybie pilnym. Jeśli nagle okazuje się, że pracownik nie może przyjść do pracy z różnych względów, składa wniosek o urlop na żądanie. Jest pełnopłatny. Wymiar tego urlopu na rok kalendarzowy wynosi 4 dni (niezależnie od wymiaru etatu). Nie trzeba wykorzystywać ich wszystkich na raz. Można np. złożyć 4 wnioski po 1 dzień urlopu na żądanie. Zgłaszając wniosek o urlop nie trzeba podawać uzasadnienia. Pracownicy jednak będąc w dobrych stosunkach z przełożonymi, nierzadko podają przyczynę korzystania z tego wyjątkowego trybu. Można więc dodać ją we wniosku, ale nie ma takiej konieczności.

Kiedy zgłosić urlop na żądanie?

Zgodnie z Wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2008 r. (sygn.akt II PK 162/07) pracownik powinien zgłosić wniosek o udzielenie urlopu na żądanie najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu, ale jeszcze przed rozpoczęciem swojego dnia pracy. Należy złożyć wniosek przed godziną rozpoczęcia pracy danego pracownika (zgodnie z harmonogramem czasu pracy w tym dniu) w dniu korzystania z urlopu na żądanie.

Odmowa urlopu na żądanie

Czy pracodawca może odmówić urlopu na żądanie? Co do zasady pracodawca akceptuje wniosek o urlop na żądanie, o ile został złożony w odpowiednim terminie. Oznacza to, że wniosek zgłoszony zbyt późno (wysłany SMS) może zostać odrzucony.

Orzecznictwo pozwala także na odmowę urlopu na żądanie w określonych przypadkach. Są nimi szczególne okoliczności, które powodują, że zasługujący na ochronę wyjątkowy interes pracodawcy wymaga obecności pracownika w pracy (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 października 2009 r. sygn. akt II PK 123/09). Przyjmuje się, że pracodawca może odmówić urlopu na żądanie, kiedy nieobecność pracownika w pracy jest konieczna w celu uniknięcia strat po stronie pracodawcy.