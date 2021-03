Dorabianie do emerytury - limity od marca do maja 2021 r.

Dorabianie do emerytury - limity

Emeryci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego oraz renciści mogą od marca uzyskiwać wyższe dodatkowe przychody bez zmniejszenia albo zawieszenia świadczenia z ZUS.

Do emerytur, rent z tytułu niezdolności do pracy czy rent rodzinnych można dorabiać, ale warto uważać na graniczne kwoty przychodu. Ich przekroczenie spowoduje, że świadczenie zostanie zmniejszone albo zawieszone.

reklama reklama



Polecamy: Przewodnik po zmianach przepisów 2020/2021. Podatki. Rachunkowość. Prawo pracy. ZUS

Kwoty graniczne

Limity dorabiania zależą od średniej płacy krajowej i zmieniają się co trzy miesiące. Powinni je sprawdzać emeryci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego oraz renciści. Od 1 marca do 31 maja 2021 roku graniczne kwoty przychodu są wyższe (niższa kwota graniczna o około 200 zł, a wyższa o 375 zł) w porównaniu do kwot obowiązujących od grudnia 2020 r. do lutego 2021 r.

Pierwsza kwota graniczna to 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Gdy dodatkowe zarobki nie przekroczą miesięcznie 3820,60 zł brutto, to z emeryturą, rentą z tytułu niezdolności do pracy i rentą rodzinną nic się nie dzieje. Jeśli zarobki będą wyższe niż 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia - 7095,40 zł brutto, ZUS zawiesi wypłatę świadczenia.

Zmniejszenie świadczenia

Uzyskiwanie przychodów miesięcznie w wysokości przekraczającej 3820,60 zł ale nie wyższej niż 7095,40 zł spowoduje zmniejszenie wypłacanego świadczenia o kwotę przekroczenia. Jednak nie można zmniejszyć emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy czy renty rodzinnej o więcej niż wynosi kwota maksymalnego zmniejszenia.

Jeżeli przychód osiągany przez świadczeniobiorcę przekroczy 70% przeciętnego wynagrodzenia, ale nie będzie wyższy niż 130% przeciętnego wynagrodzenia, emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy oraz renta rodzinna dla jednej osoby zostaną zmniejszone o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia (ustalaną przy kolejnych waloryzacjach), czyli:

od 1 marca 2021 r.:

646,67 zł – emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

485,04 zł – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

549,71 zł – renta rodzinna dla jednej osoby.

Zawieszone zostają emerytury i renty świadczeniobiorców, którzy osiągnęli przychód przekraczający 130% przeciętnego wynagrodzenia.

Zawieszenie renty socjalnej

Dla osób uprawnionych do renty socjalnej przepisy przewidują odrębne zasady dorabiania. ZUS zawiesi rentę socjalną, jeśli dodatkowe przychody przekroczą w miesiącu 3820,60 zł brutto (70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia).

Jakie przychody wpływają na zawieszenie albo zmniejszenie emerytury lub renty

Zmniejszenie albo zawieszenie świadczenia z ZUS zależy od przychodów, od których obowiązkowe są składki na ubezpieczenia społeczne, między innymi z umowy o pracę, umowy zlecenia czy z pozarolniczej działalności. W przypadku renty socjalnej katalog przychodów, które mają wpływ na jej zawieszenie jest szerszy.

Więcej o zawieszeniu lub zmniejszeniu świadczeń pracujących emerytów lub rencistów