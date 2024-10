Czy każdy lekarz może wystawić L4? Okazuje się, że nie. Trzeba dysponować upoważnieniem do wystawiania zwolnień lekarskich z ZUS. Jak wystąpić o taką możliwość? Poniżej całą procedurę opisuje rzeczniczka ZUS.

Czy każdy lekarz może wystawić zwolnienie lekarskie?

Nie każdy lekarz musi i może orzekać o czasowej niezdolności do pracy, czyli wystawiać zwolnienia chorobowe. Żeby mieć takie uprawnienia, lekarz powinien złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych odpowiedni wniosek, bo to właśnie ZUS wydaje lekarzom upoważnienia do wystawiania e-zwolnień.

W całym kraju jest obecnie ok. 180 tys. osób, które mają upoważnienie do wystawiania zwolnień lekarskich w formie decyzji wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Prawo do wystawiania zwolnień lekarskich - wniosek

Lekarz, lekarz dentysta, felczer, który chce wystawiać zaświadczenia lekarskie o czasowej niezdolności do pracy musi złożyć w ZUS „Wniosek w sprawie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich” (OL-FZLA). Wniosek w wersji edytowalnej jest dostępny na stronie internetowej ZUS

- Wniosek może mieć formę papierową i można go złożyć osobiście na sali obsługi klientów w placówce ZUS bądź dostarczyć korzystając z usług operatora pocztowego. Inna opcją jest droga internetowa. Można skorzystać z profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS lub poprzez aplikację gabinetową dla lekarzy – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Rzeczniczka wyjaśnia, że wniosek rozpatruje oddział ZUS, do którego wpłynął wniosek, niezależnie od miejsca zamieszkania osoby wnioskującej. Wniosek powinien zawierać dane osobowe lekarza w tym m.in. numer prawa wykonywania zawodu, dane o posiadanych specjalizacjach oraz miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych

Według rzeczniczki, do wniosku lekarz powinien dostarczyć kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu i jego zakres, w szczególności kopię uchwały okręgowej rady lekarskiej. Lekarz, który uzyskał kwalifikacje poza Unią Europejską, posiadający prawo wykonywania zawodu przyznane na określony zakres czynności zawodowych, okres i miejsce zatrudnienia w podmiocie leczniczym lub warunkowe prawo wykonywania zawodu.

Do OL-FZLA złożonego w sprawie udzielenia upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich powinien dołączyć kopię decyzji Ministra Zdrowia upoważniającą go do wykonywania zawodu lekarza na terytorium Polski, kopię uchwały okręgowej rady lekarskiej przyznającej mu prawo wykonywania zawodu przyznane na określony zakres czynności zawodowych, okres i miejsce zatrudnienia w podmiocie leczniczym lub warunkowe prawo wykonywania zawodu.

- Jeżeli wniosek został złożony elektronicznie – do wniosku powinny zostać dołączone skany dokumentów – wyjaśnia Kowalska-Matis.

Decyzja ZUS upoważniająca do wystawiania L4

Rzeczniczka informuje, że upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich Zakład udziela w formie decyzji. Jest wydawane na określony czas w zależności od okresu uprawniającego lekarza do wykonywania zawodu lub bezterminowo. Decyzję o udzieleniu upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich albo o odmowie upoważnienia podejmuje główny lekarz orzecznik albo jego zastępca, posiadający w tym zakresie upoważnienie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od decyzji można się odwołać.

Od decyzji o udzieleniu upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich albo o odmowie udzielenia upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich lekarz może się odwołać do Prezesa Zakładu, w terminie 14 dni od daty doręczenia mu decyzji. Odwołanie lekarz wnosi za pośrednictwem oddziału, w którym decyzja została wydana.