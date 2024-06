Lewe zwolnienia lekarskie bez ryzyka: lekarz nie obawia się kary, pacjent rzadko traci prawo do chorobowego

Rok do roku liczba zwolnień z pracy chorych pracowników wzrosła o prawie 30 procent. Eksperci nie mają wątpliwości, iż to nie efekt wzrostu faktycznych zachorowań lecz łatwości wystawiania zwolnień lekarskich przez Internet. W rzeczywistości ten przyrost to ciemna liczba lewych zwolnień lekarskich.

Czy możliwa jest radykalna zmiana przepisów, ukrócających ten proceder bez powrotu do pełnej kontroli nad wystawianiem zwolnień, np. z wykluczeniem drogi cyfrowej?

Pytanie jest z natury retorycznych, przynajmniej w części dotyczącej zrobienia kroku wstecz jako metody. Nie ma bowiem odwrotu ani od e-wizyt lekarskich, ani w konsekwencji e-zwolnień.

Z pewnością syzyfową pracą jest też zwiększanie kontroli korzystania ze zwolnień lekarskich: wartość odebranych zasiłków chorobowych zapewne z trudem pokrywa dodatkowe koszty związane ze wzmożonymi kontrolami.

W tej sytuacji wydaje się, że jedynym miejscem, w którym można skutecznie ukrócić te praktyki – jeśli je nie wręcz zahamować – wydaje się gabinet lekarski. Ale to też – przynajmniej z punktu widzenia obecnie obowiązującego systemu – zdaje się mission impossible.

Lewe zwolnienie: co grozi lekarzowi

Jak wyjaśnia Mikołaj Zająć, ekspert rynku pracy, lekarz, który wystawia zwolnienia lekarskie bez zachowania zasad Kodeksu Etyki Lekarskiej oraz przepisów dotyczących wystawiania zwolnień lekarskich, naraża się m.in. na odpowiedzialność zawodową oraz karną.

– Z naszego doświadczenia wynika jednak, że w praktyce, pomimo profesjonalnie sporządzonych raportów oraz jasnych dowodów nadużyć, wobec lekarzy, którzy się takowych dopuszczają, nie są wyciągane odpowiednie konsekwencje – skarży się ekspert Comperio.

– Nad tym problemem, a także nad dalszą formą oraz dostępnością teleporad powinni moim zdaniem pochylić się w pierwszej kolejności rządzący – rekomenduje Mikołaj Zając.

Lewe zwolnienia lekarskie: coraz większy koszt dla systemu i samych ubezpieczonych

W warunkach pełnej bezkarności w ostatnich latach powstały w Polsce wyspecjalizowane portale, które oferują sprzedaż L4 w popularnej opcji „dodaj do koszyka”.

W dwóch ostatnich latach obserwowaliśmy narastający problem związany z nadmiernym lub nieuzasadnionym wystawianiem zwolnień lekarskich również przez niektórych lekarzy. Istnieją obawy, że mogą oni wystawiać zwolnienia nie przestrzegając właściwych standardów medycznych lub wręcz w zamian za korzyści finansowe – alarmuje ekspert Comperio.

– Znane są nam przypadki lekarzy, którzy wystawiają w ciągu roku ponad 800 zwolnień dla jednego podmiotu, m.in. poprzez konsultacje medyczne w wiadomościach SMS, narażając tym samym pracodawcę na straty w wysokości ok. 1,5 mln zł – dodaje Mikołaj Zając.

W cenie eksperta praktyki takie nie tylko zagrażają uczciwości systemu zdrowia, ale również mają negatywny wpływ na zaufanie społeczne do instytucji medycznych oraz prowadzą do wzrostu kosztów dla firm i instytucji ubezpieczeniowych.

Lewe zwolnienia: skuteczne tylko zakazy dla wystawiających bezpodstawnie zwolnienia?

– Niestety, ale na co dzień coraz częściej spotykamy się w naszej pracy z tego typu niepożądanymi praktykami – podkreśla Mikołaj Zając.

Dodatkowo, nadużywanie uprawnień do wystawiania zwolnień lekarskich prowadzi do obciążenia systemu opieki zdrowotnej oraz może wpływać na dyskomfort psychiczny i społeczny osób faktycznie potrzebujących wsparcia.

Dlatego Comperio, podobnie jak inne podmioty zajmujące się .doradztwem w zakresie absencji chorobowych oczekuje zmian przepisów mających na celu stworzenie skutecznego systemu odbierania prawa do wystawiania zwolnień lekarzom, którzy dopuszczają się ewidentnych nadużyć w zakresie wystawiania L4.