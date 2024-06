Zasiłek chorobowy już nie 80%. L4 w 100% płatne? Jak dla kobiet w ciąży i po wypadkach? Jak przy urlopie wypoczynkowym?

"Jeżeli przyczyną niezdolności do pracy jest wypadek przy pracy albo choroba zawodowa, to przysługuje Ci zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy wymiaru. W tej samej wysokości dostaniesz zasiłek chorobowy także wtedy, gdy niezdolność do pracy jest konsekwencją późniejszych następstw wcześniej stwierdzonego wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Jeśli masz prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego w wysokości 100% podstawy wymiaru, to przysługuje on w tej samej wysokości z każdego tytułu do ubezpieczenia."