Warto jak najszybciej przeanalizować dokumenty rozliczeniowe złożone do ZUS, aby móc je poprawić

Kończy się czas, jaki mają płatnicy składek na korektę błędów popełnionych w deklaracjach rozliczeniowych. Tylko do 1 stycznia 2024 r. płatnik składek może skorygować dokumenty, które były złożone za okres od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r.

Natomiast za okres od stycznia 2022 r. błędy można korygować w ciągu kolejnych 5 lat od terminu płatności składek za dany miesiąc kalendarzowy. Nowe terminy, w jakich płatnicy składek mogą przekazywać korekty dokumentów rozliczeniowych (ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA) obowiązują od 2022 roku.

Już tylko dwa miesiące na korektę

Ważne Jeżeli są błędy w dokumentach rozliczeniowych złożonych do ZUS-u za okres od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r., można je skorygować tylko do 1 stycznia 2024 r.

- Po tej dacie my już nie przyjmiemy korekt dokumentów rozliczeniowych za ten okres, ponieważ nie będzie już możliwa zmiana stanu rozliczenia na koncie płatnika składek – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Korekta po czasie możliwa tylko wyjątkowo

Rzeczniczka wyjaśnia, że po tym czasie korekta będzie możliwa jedynie na podstawie prawomocnego wyroku sądu lub prawomocnej decyzji ZUS i wyłącznie na koncie ubezpieczonego.

Natomiast korekty dokumentów rozliczeniowych (ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA) złożonych za okres od stycznia 2022 r. będzie można przekazać w ciągu 5 lat od terminu płatności składek za dany miesiąc kalendarzowy.

Płatnicy składek mogą skorzystać ze wsparcia ZUS-u przy weryfikacji dokumentów. Taką pomoc mogą uzyskać telefonicznie – w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) – tel. 22 560-16-00, podczas

e-wizyty w ZUS, a także w dowolnej placówce ZUS.

Dlaczego płatnicy składają korekty?

Płatnicy dość często korygują dokumenty ubezpieczeniowe - zgłoszeniowe i rozliczeniowe.

- Powodem są błędy zarówno zidentyfikowane przez płatnika, jak i wynikłe podczas kontroli ZUS – mówi Kowalska-Matis.

Według rzeczniczki, korekty dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych, co do zasady dokonuje się w programie Płatnik lub e-Płatnik (dostępny na platformie PUE ZUS) . Niektórzy płatnicy (rozliczający składki do 5 osób) mogą zrobić to w formie papierowej. Konsekwencją przeprowadzonej korekty są często zmiany w zakresie wynagrodzeń, zasiłków i podatków.

Dokumenty rozliczeniowe za okres ostatnich 24 miesięcy są widoczne w programie Płatnik oraz e-Płatnik i nie ma konieczności występowania o nie do ZUS. Jeżeli jednak korekta dotyczy wcześniejszego okresu, niezbędne jest zamówienie danych w ZUS. Korekty dokonuje się, bowiem na dokumentach już istniejących, przetworzonych przez organ. Zamówienie danych składa się m. in. na adres e-mail: cot@zus.pl. W treści zamówienia należy podać nazwę płatnika składek, jego dane identyfikacyjne - NIP, REGON, oraz okres rozliczeniowy, który interesuje płatnika. Zamówione komplety rozliczeniowe są udostępniane w ciągu 24 godzin (nie wliczając dni wolnych od pracy - sobót, niedziel i świąt) oraz widoczne dla użytkownika w programie Płatnik i aplikacji e-Płatnik przez okres 30 dni.