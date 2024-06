Żal o podwyżki do rządu. I kłopoty z dodatkami. Pracownicy od 1 lipca poniżej pensji minimalnej. Awans daje tylko 50 zł - 150 zł więcej

Problem dotyczy VI grup zaszeregowania pracowników samorządowych. Rząd nie może im dać pensji minimalnej 4300 zł brutto. Bo wymaga to podwyżki 30%, a w budżecie zapisano 20%. Rozwiązaniem jest dorzucenie pracownikom brakujących pieniędzy przez samorządy.

Drugim problemem jest to, że różnica między poszczególnymi grupami zaszeregowania pracowników wynosi tylko 50-100 zł. Tylko dla najlepiej zarabiających awans oznacza podwyżkę "minimum" o 200 zł.

Rząd (za pośrednictwem Ministerstwa Pracy) proponuje dla VI grup zaszeregowania wynagrodzenie podstawowe poniżej pensji minimalnej. Wynika to z przyjęcia rozwiązania, że to samorządy dopłacą pracownikom samorządowym brakujące kwoty do 4300 zł brutto (taka jest pensja minimalna od 1 lipca 2024 r.). Rząd się tłumaczy, że nie może inaczej, gdyż dał 20% podwyżki zapisanej w budżecie na 2024 r. Okazuje się, że nawet tak duża podwyżka nie pozwala "dobić" pracownikom samorządowym do 4300 zł brutto.

MRPiPS: nie możemy dać tym pracownikom 4300 zł brutto pensji minimalnej. Pomimo 20% podwyżek od 1 lipca [projekt rozporządzenia]

Warunki wynagradzania pracowników samorządowych regulowane są w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. Ministerstwo pracy przedstawiło więc projekt odpowiedniego rozporządzenia. Ministerstwo podkreśla w uzasadnieniu projektu, że zgodnie z art. 39 ustawy o pracownikach samorządowych, pracodawca określa w regulaminie wynagradzania m.in. maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego we wszystkich kategoriach. I ten przepis rozwiąże problem VI grup zaszeregowania pracowników samorządowych mających "minimum" poniżej 4300 zł brutto (od 1 lipca 2024 r.).

Minimalne wynagrodzenie określa rząd, a maksymalne samorządy. Dlatego rząd uważa, że ma prawo określić to wynagrodzenie poniżej pensji minimalnej, gdyż samorządy (jako pracodawcy) powinny je podnieść do poziomu pensji minimalnej 4300 zł. Efektem tego rozumowania jest to, że VI grup zaszeregowania pracowników samorządowych jest poniżej pensji minimalnej od 1 lipca 2024 r. i wynosi:

MRPiPS: Pracownicy samorządowi wciąż poniżej 4300 zł brutto pensji minimalnej. Pomimo 20% podwyżek od 1 lipca [projekt rozporządzenia]

W przypadku pozostałych grup zaszeregowania jest lepiej:

MRPiPS: Pracownicy samorządowi wciąż poniżej 4300 zł brutto pensji minimalnej. Pomimo 20% podwyżek od 1 lipca [projekt rozporządzenia]

Pełna treść uzasadnienia tych zmian w pliku PDF:

Nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1960 oraz z 2023 r. poz. 1102). Zostało wydane na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530).

Kłopoty z dodatkami dla samorządowców