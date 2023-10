50 tys. zł. i 5% opłaty od WPS - zmiana przepisów, niższe opłaty sądowe w prawie pracy, rewolucja na korzyść pracowników

Przykład

JAK JEST TERAZ (na przykładzie opłaty od apelacji)

Anna Z. przegrała w sądzie pracy w I instancji, sąd uznał jej roszczenie za niezasadne i niezgodne z prawem. Anna Z. postanowiła złożyć apelację. Według nowych przepisów Anna Z. zobowiązana jest do uiszczenia apelacji od wyroku, którą złożyła do sądu II instancji. Ile będzie wynosiła opłata od apelacji? WPS wynosił w sprawie 70 000 zł, tak więc należy sięgnąć do art. 13 ustawy i ustalić opłatę stałą. Skoro WPS wynosi 70 000 zł. to WPS przewyższa kwotę 50 000 złotych, i od tej kwoty przewyższającej czyli od 20 000 zł, od pracownika pobiera się opłatę od apelacji, na zasadach przewidzianych w art. 13 ustawy. Jest to 1000 zł opłaty (ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych - w kwocie 1000 złotych, patrz wyżej).

JAK BYŁO KIEDYŚ (na przykładzie opłaty od apelacji)

Anna Z. przegrała w sądzie pracy w I instancji, sąd uznał jej roszczenie za niezasadne i niezgodne z prawem. Anna Z. postanowiła złożyć apelację. Według nowych przepisów Anna Z. zobowiązana jest do uiszczenia apelacji od wyroku, którą złożyła do sądu II instancji. Ile przed zmianami wynosiła opłata od apelacji? WPS wynosił w sprawie 70 000 zł., przed zmianami obowiązywała opłata 5% z kwoty WPS. Tak więc 5% z kwoty 70 000 zł daje 3 500 zł opłaty.

3500 zł a 1000 zł opłaty od apelacji to zasadnicza zmiana na korzyść pracownika!