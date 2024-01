Urlop dla młodocianego. Kiedy się należy, jaki jest jego wymiar

Urlop wypoczynkowy to jedno z podstawowych uprawnień pracowniczych. Uprawnienie to przysługuje wszystkim pracownikom, a więc także – pracownikom młodocianym. Przepisy Kodeksu pracy regulują urlopy dla młodocianych w sposób odmienny od urlopów dla pozostałych pracowników. Inny jest wymiar urlopu wypoczynkowego, który przysługuje pracownikowi młodocianemu. Niektórym młodocianym należy się także bezpłatny urlop w czasie wakacji.

Pracownikowi młodocianemu przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego – pod tym względem uprawnienia młodocianego nie różnią się od uprawnień przysługujących pozostałym, „dorosłym” pracownikom. Podobnie jak i oni, pracownik młodociany nie może się np. zrzec prawa do urlopu. Przepisy Kodeksu pracy przewidują jednak inne zasady określające w szczególności kwestię nabycia prawa do urlopu i wymiar urlopu wypoczynkowego dla pracowników młodocianych.

Ważne Młodocianym w rozumieniu Kodeksu pracy jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat.

Kiedy młodociany może wziąć urlop wypoczynkowy

Pracownik młodociany podejmujący pracę po raz pierwszy uzyskuje prawo do urlopu wypoczynkowego po 6 miesiącach pracy. Wymiar urlopu wypoczynkowego dla takiego pracownika wynosi 12 dni roboczych.

Z upływem roku pracy pracownik młodociany uzyskuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni roboczych.

Inaczej sytuacja przedstawia się w roku kalendarzowym, w którym pracownik młodociany kończy 18 lat. W tym roku pracownikowi kończącemu 18 lat przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 20 dni roboczych, jeżeli prawo do urlopu uzyskał przed ukończeniem 18 lat.

Urlop dla młodocianego w czasie ferii szkolnych

Urlop wypoczynkowy powinien być udzielony pracownikowi młodocianemu w okresie ferii (wakacji) szkolnych.



Jeżeli jednak w danym roku młodociany nie nabył jeszcze prawa do urlopu wypoczynkowego (pracuje krócej niż 6 miesięcy, więc urlop w ogóle mu się nie należy, bądź pracuje dłużej niż 6 ale krócej niż 12 miesięcy, więc należy mu się urlop w wymiarze 12, a nie 26 dni roboczych), a chciałby skorzystać z urlopu w czasie wakacji, powinien wystąpić do pracodawcy z wnioskiem w tej sprawie. Pracodawca może uwzględnić wniosek młodocianego i udzielić mu zaliczkowo urlopu w okresie ferii szkolnej. Uwzględnienie wniosku nie jest jednak obowiązkowe, wobec czego pracodawca ma prawo nie udzielić urlopu młodocianemu w trakcie wakacji.

Urlop bezpłatny na wakacje

Pracownik młodociany będący uczniem szkoły dla pracujących ma ponadto prawo do urlopu bezpłatnego w okresie wakacji (ferii szkolnych, jak to określają przepisy). Udzielany jest on na wniosek młodocianego, który pracodawca ma obowiązek uwzględnić. Urlop bezpłatny należy się w wymiarze nieprzekraczającym łącznie z urlopem wypoczynkowym 2 miesięcy. Jego okres wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.