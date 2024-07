Czy 21 lipca to niedziela handlowa?

Czy przedostatnia niedziele lipca to niedziela handlowa? Czy sklepy będą otwarte?

Zakaz handlu w niedzielę i święta

Zakaz handlu w niedziele i święta obowiązuje w Polsce od kilku lat. Od 2018 roku był to zakaz tylko w niektóre niedziele, od 2020 r. we wszystkie z wyjątkami. Niedziel handlowych w roku jest tylko kilka, nie wszyscy jednak muszą pamiętać, kiedy dokładnie one przypadają.

Zasady dotyczące ograniczenia handlu określa Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 158).

Kiedy są niedziele handlowe?

Wyjątkami od zakazu handlu są następujące niedziele:

ostatnia niedziela stycznia

ostatnia niedziela kwietnia

ostatnia niedziela czerwca

ostatnia niedziela sierpnia

jedna niedziela bezpośrednio przed pierwszym dniem świąt Wielkanocy

dwie niedziele bezpośrednio przed pierwszym dniem świąt Bożego Narodzenia

W 2024 zostały zatem tylko te niedziele handlowe:

25 sierpnia 2024

15 grudnia 2024

22 grudnia 2024

Niedziela handlowa w lipcu

21 lipca sklepy są zamknięte. W lipcu 2024 nie przypada ani jedna niedziela handlowa.

Gdzie nie obowiązuje zakaz handlu

Zakaz handlu nie obowiązuje między innymi:

na stacjach paliw płynnych; w piekarniach, cukierniach i lodziarniach, w których przeważająca działalność polega na handlu wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi; w placówkach handlowych, w których przeważającą działalnością jest działalność gastronomiczna; w strefach wolnocłowych; w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych; w placówkach handlowych w zakładach hotelarskich; w placówkach handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku; w przypadku sprzedaży ryb w gospodarstwach rybackich, ze statku rybackiego i w placówkach handlowych zajmujących się wyłącznie odbiorem produktów rybnych; w sklepach internetowych i na platformach internetowych; w przypadku handlu towarami z automatów; w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu kwiatami; w aptekach i punktach aptecznych; w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu pamiątkami lub dewocjonaliami; w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych; w placówkach pocztowych, w których przeważająca działalność polega na świadczeniu usług pocztowych; w placówkach handlowych w zakładach hotelarskich.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. 2018 poz. 305)

