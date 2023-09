Przykład

CZAS PRACY WE WRZEŚNIU 2023

Przykład: Jak ustalić czas pracy np. dla miesiąca wrzesień w 2023 r.? Należy pomnożyć 4 pełne tygodnie (od poniedziałku do piątku) przypadające we wrześniu 2023 r. przez 40 godzin. Daje to 160 godzin. Następnie, należy pomnożyć przez 8 liczbę 1 (daje to 8), ponieważ to jest jeden dzień pozostały do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku. Zatem do 160 należy dodać 8, co daje 168 godzin pracy.

Łącznie wymiar czasu pracy wyniesie we wrześniu 2023 wynosi 168 godzin.