Przykład

DZIAŁACZE NIEKIEDY NIE CHCĄ URLOPU I GO KUMULUJĄ

Zdarza się tak, że związkowcy nie chcą urlopu wypoczynkowego, nawet jeśli pracodawca ustala go w planie urlopów, ponieważ twierdzą oni, że urlopu można udzielić wyłącznie w dni, które zgodnie z obowiązującym pracownika rozkładem czasu pracy są dla niego dniami pracy. Skoro tak, to zdaniem buntujących się związkowców, w sytuacji całkowitego zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy nie ma „obowiązującego go rozkładu”, a więc nie ma dni, w których taki urlop może być udzielony. Jest to paradoks, wyjściem jest jedynie porozumienie co do tej kwestii.