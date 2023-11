Międzynarodowa Organizacja Pracy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od stycznia do końca września 2023 r. skontrolował w woj. lubuskim ponad 6 tys. zwolnień lekarskich od pracy. W prawie 500 przypadkach były nieprawidłowości. Prawo do zasiłku cofnięto w 163 przypadkach. Kwota cofniętych zasiłków to ponad 366 tys. zł.