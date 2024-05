1000 zł brutto dodatku dla pracowników pomocy społecznej. Na jakim etapie zmiany?

W dniu 15 maja 2024 r. Prezydent RP podpisał: ustawę z dnia 26 kwietnia 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę z dnia 26 kwietnia 2024 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przepisy zaczną obowiązywać od czerwca 2024 r., a wypłaty będą już od lipca.

Pracownicy pomocy społecznej

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 901, dalej jako: ustawa) określa zasady udzielana pomocy społecznej oraz określa status pracownika socjalnego, w tym jego prawa, obowiązki i zasady wykonywania pracy. Jest to dość niewidoczna grupa pracowników, chociaż ogrywająca bardzo ważną rolę w naszym społeczeństwie. Ich praca jest trudna, często wyczerpująca psychicznie jak i fizycznie. Takich pracowników w Polsce nie jest mało - bo około 190 tys. osób.

Dla kogo 1000 zł podwyżki?

Na tym etapie 1000 zł podwyżki ma trafić do pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, do których należą: regionalne ośrodki polityki społecznej; powiatowe centra pomocy rodzinie; ośrodki pomocy społecznej; domy pomocy społecznej; placówki specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego; ośrodki wsparcia; ośrodki interwencji kryzysowej. Dzięki rozwiązaniom zawartym w projekcie możliwe będzie przyjmowanie programów rządowych, które dotyczą dofinansowania samorządom wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, centrach usług społecznych, domach pomocy społecznej, placówkach specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach wsparcia, w tym: ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dziennych domach pomocy, domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, klubach samopomocy), systemie pieczy zastępczej i wspierania rodziny (asystenci rodziny, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych, osoby zatrudnione do pomocy w rodzinach zastępczych zawodowych i rodzinnych domach dziecka na podstawie umowy o pracę, pracownicy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, pracownicy interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, pracownicy placówek wsparcia dziennego), instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które prowadzone są przez samorządy (żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie).

Na jakim etapie zmiany?

W dniu 15 maja 2024 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał:

Ustawę z dnia 26 kwietnia 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw,

Ustawę z dnia 26 kwietnia 2024 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Minister właściwy do spraw rodziny przekaże w 2024 r. na wyodrębniony rachunek wojewodów środki Funduszu Pracy w kwocie nie większej niż 62,5 mln zł na dofinansowanie.

Kogo nie obejmą podwyżki?

Niestety podwyżki nie będą dotyczyły wszystkich osób zatrudnionych w DPSach, co więcej nie będą też dotyczyły osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych. Widać więc, że pewne grupy pracowników, stanowisk pracy są uprzywilejowane. Nie wiadomo jednak co było kryterium tego różnicowania.

Od kiedy 1000 zł dla pracowników pomocy społecznej?

Już w lipcu 2024 mają być wypłacane dodatki dla pracowników pomocy społecznej, pieczy zastępczej, opiekunów żłobkowych i rodzin zastępczych. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, mówi: Pracownice i pracownicy socjalni z pełnym poświęceniem wykonują codziennie trudną, wymagającą specjalistycznej wiedzy i odpowiednich kompetencji pracę, która musi być odpowiednio wynagradzana. Dzięki przyjętej dziś przez Radę Ministrów ustawie, która pozwoli rządowi na stworzenie programów, narzędzi dofinansowania wynagrodzeń, blisko 190 tysięcy osób pracujących w tych obszarach będzie mogło od lipca otrzymać dodatkowe 1000 złotych brutto miesięcznie. To efekt intensywnych prac w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Ministerstwem Finansów, całym rządem i premierem, za którą serdecznie dziękuję. To dobra wiadomość z okazji Międzynarodowego Dnia Pracy Socjalnej dla tej ważnej grupy pracowników, to wsparcie dla samorządów, ale przede wszystkim to wsparcie dla ich najbardziej potrzebujących mieszkańców. Godna praca to godne życie — w tym przypadku i w przypadku tej grupy, to zdanie wydaje się szczególnie prawdziwe .