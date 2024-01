Podwyżki dla żołnierzy. Od 70 zł do 350 zł w zależności od obowiązków

W dniu 12 grudnia 2023 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie dodatkowego wynagrodzenia dla żołnierzy zawodowych. Żołnierze mogą więc liczyć na większe pensje, ale tylko wtedy jeżeli będą mieli powierzone dodatkowe obowiązki. To Minister Obrony Narodowej jest upoważniony do wydawania przepisów wykonawczych, które wskazują jaka jest wysokość oraz warunki i tryb wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia. Niezwykle istotne jest to, że wysokość dodatkowego wynagrodzenia zależy od rodzaju wykonywanych czynności. Stąd też każdorazowo rozporządzenie powinno określać:

Żołnierzowi zawodowemu, któremu przez okres co najmniej 1 miesiąca dodatkowo powierzono czasowe pełnienie obowiązków służbowych w trybie ustawowym przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. Jak wygląda takie powierzenie obowiązków? Zwykle odbywa się to w ten sposób, że dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz zawodowy jest wyznaczony na stanowisko służbowe, może dodatkowo powierzyć żołnierzowi czasowe pełnienie obowiązków służbowych w tej jednostce na stanowisku nieobsadzonym lub obsadzonym, na którym wyznaczony żołnierz czasowo nie wykonuje zadań służbowych.

Ile wynosi miesięczna wysokość dodatkowego wynagrodzenia dla żołnierzy?

Przykład Miesięczna wysokość dodatkowego wynagrodzenia wynosi: 1) 70 zł - w przypadku czasowego powierzenia żołnierzowi zawodowemu dodatkowo obowiązków na stanowisku służbowym przewidzianym dla szeregowego zawodowego albo obowiązków pracownika wojska na stanowisku, na którym jest wymagane wykształcenie niższe niż średnie;

2) 140 zł - w przypadku czasowego powierzenia żołnierzowi zawodowemu dodatkowo obowiązków na stanowisku służbowym przewidzianym dla podoficera albo obowiązków pracownika wojska na stanowisku, na którym jest wymagane wykształcenie średnie;

3) 210 zł - w przypadku czasowego powierzenia żołnierzowi zawodowemu dodatkowo obowiązków na stanowisku służbowym przewidzianym dla oficera młodszego albo obowiązków pracownika wojska na stanowisku, na którym jest wymagane posiadanie tytułu zawodowego magistra (równorzędnego);

4) 280 zł - w przypadku czasowego powierzenia żołnierzowi zawodowemu dodatkowo obowiązków na stanowisku służbowym przewidzianym dla oficera starszego albo obowiązków pracownika wojska na stanowisku, na którym jest wymagane wykształcenie wyższe niż określone w pkt 3;

5) 350 zł - w przypadku czasowego powierzenia żołnierzowi zawodowemu dodatkowo obowiązków na stanowisku służbowym przewidzianym dla generała brygady (kontradmirała) lub wyższym albo obowiązków pracownika wojska na wyższym stanowisku w służbie cywilnej lub na stanowisku osoby kierującej jednostką wojskową.

Kiedy wypłaca się dodatkowe wynagrodzenie?

Dodatkowe wynagrodzenie wypłaca się w okresach miesięcznych z dołu, nie później niż do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym żołnierz zawodowy spełnił warunki uzasadniające jego przyznanie, z tym że pierwszej wypłaty wynagrodzenia dokonuje się po miesiącu wykonywania obowiązków. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że obowiązki będą wykonywane przez część miesiąca kalendarzowego, żołnierzowi zawodowemu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do czasu ich wykonywania.

Czynności wykraczające poza zakres zwykłych obowiązków służbowych żołnierza zawodowego

Zgodnie z przepisami wykonawczymi do czynności powierzonych wykraczających poza zwykłe obowiązki służbowe żołnierza zawodowego, za które przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, zalicza się:

1) sprawowanie funkcji promotora, promotora pomocniczego i recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora, recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora oraz udział w komisji habilitacyjnej;

2) czasowe zwiększenie obowiązków służbowych lub czasowe powierzenie dodatkowych zadań do wykonania przez żołnierza zawodowego pełniącego służbę w uczelni wojskowej;

3) pełnienie dyżurów bojowych w ramach systemu obrony powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej i Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, lotnicze dyżury poszukiwawczo-ratownicze pełnione w ramach służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego oraz w ramach współdziałania jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa;

4) pełnienie nieetatowych całodobowych służb wewnętrznych i garnizonowych, w tym służb pełnionych w czasie ćwiczeń i szkoleń poligonowych;

5) pełnienie dyżurów medycznych w podmiotach leczniczych utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowego udzielania świadczeń zdrowotnych;

6) pozostawanie poza podmiotem leczniczym utworzonym przez Ministra Obrony Narodowej w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych;

7) prowadzenie zajęć dydaktycznych organizowanych w ramach szkolenia i doskonalenia zawodowego;

8) wykonywanie lotów próbnych samolotem lub śmigłowcem oraz wykonywanie prac przygotowawczych do tych lotów;

9) wykonywanie doświadczalnych lub próbnych skoków ze spadochronem, wykonywanie skoków z katapultowaniem oraz prób sprzętu wysokościowego w powietrzu;

10) wykonywanie w wodzie lub komorze hiperbarycznej (dekompresyjnej) nurkowań doświadczalnych przy prowadzeniu prób nowego sprzętu nurkowego lub sprawdzaniu nowych technologii prac podwodnych;

11) przeprowadzenie prób morskich okrętów albo innych jednostek pływających nawodnych lub podwodnych;

12) uczestniczenie oraz wykonywanie czynności w postępowaniu dyscyplinarnym jako rzecznik dyscyplinarny, o którym mowa w art. 386 ust. 1 ustawy;

13) wykonywanie przez żołnierza zawodowego pełniącego zawodową służbę wojskową w instytucie badawczym zadań naukowo-badawczych, w szczególności w celu realizacji działalności badawczej, rozwojowej, innych działań służących realizacji zadań naukowych (w tym komercjalizacji), zadań profilaktyki zdrowotnej oraz zadań realizowanych w ramach projektów finansowanych przez podmioty zlecające ich wykonanie instytutom badawczym;

14) wykonywanie innych niż wymienione w pkt 1-13 czynności o charakterze stałym związanych z zabezpieczeniem funkcjonowania jednostki wojskowej, jeżeli wykonywanie tych czynności wynika z innych przepisów, w których nie określono prawa do wynagrodzenia albo nie określono jego wysokości.