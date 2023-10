Nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy Straży Granicznej. Nowe rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 października 2023 r., tj. z dniem utworzenia Wyższej Szkoły Straży Granicznej w Koszalinie.

Nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy Straży Granicznej - zmiany w rozporządzeniu od 1 października 2023 r.

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 września 2014 r. w sprawie nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1931, dalej jako: rozporządzenie) wprowadzono zmiany dotyczące zasad przyznawania świadczeń pieniężnych, tj. nagród i zapomóg dla wybranych grup funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Ważne Wyższa Szkoła Straży Granicznej w Koszalinie Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 października 2023 r., tj. z dniem utworzenia Wyższej Szkoły Straży Granicznej w Koszalinie. WSSG powstała w wyniku przekształcenia Centralnego Ośrodka Szkolenia SG w Koszalinie.

Generalnie funkcjonariuszowi Straży Granicznej mogą być przyznawane:

nagrody uznaniowe; zapomogi.

Te dwie formy świadczeń pieniężnych mają inny charakter i są przyznawane w innych okolicznościach i po spełnieniu innych przesłanek i ostatecznej decyzji przełożonych.

Szczegółowe warunki przyznawania nagród uznaniowych i zapomóg, w tym okoliczności uzasadniające ich przyznanie, właściwość przełożonych oraz tryb postępowania w tych sprawach określa rozporządzenie.

Kiedy funkcjonariuszom Straży Granicznej może być przyznana nagroda uznaniowa?

Przykład Nagrodę uznaniową można przyznać funkcjonariuszowi Straży Granicznej za wzorowe wykonywanie zadań służbowych, w szczególności za dokonanie czynu świadczącego o odwadze funkcjonariusza oraz za służbę w trudnych warunkach wymagającą znacznego nakładu pracy, a także za przejawianie szczególnej inicjatywy w służbie.

Kiedy funkcjonariuszom Straży Granicznej mogą być przyznane zapomogi?

Zapomogi mogą być przyznawane funkcjonariuszom w przypadku:

zdarzeń losowych;

klęsk żywiołowych;

długotrwałej choroby;

śmierci członka rodziny;

innych zdarzeń powodujących istotne pogorszenie warunków materialnych.

Szczególnie ta ostatnia przesłanka jest niejako klauzulą generalną, dającą możliwość przyznania świadczenia z powodu zdarzeń nie opisanych w ustawie, co daje dość dużą uznaniowość i subiektywność oceny danej sytuacji. Nie jest dookreślone w ustawie czym jest: "istotne" pogorszenie warunków materialnych. W każdym stanie faktycznym może to być różnie interpretowane.

Ważne BRAK GWARANCJI OTRZYMANIA NAGRODY CZY ZAPOMOGI Konstrukcja zapomogi odpowiada konstrukcji nagrody uznaniowej, a zatem organ nie jest zobowiązany do jej przyznania, nawet jeśli strażnik graniczny wykaże, że wystąpiły okoliczności, o których mowa powyżej.

Co się zmieniło w przepisach?

Komendant Główny Straży Granicznej przyznaje nagrody uznaniowe oraz zapomogi:

kierownikowi komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej,

Rektorowi-Komendantowi Wyższej Szkoły Straży Granicznej,

komendantowi oddziału Straży Granicznej,

komendantowi ośrodka szkolenia Straży Granicznej,

komendantowi ośrodka Straży Granicznej oraz ich zastępcom.

Ze względu na użycie słowa: "przyznaje" co oznacza obligatoryjność, w stosunku do ww. podmiotów, Komendant Główny Straży Granicznej ma obowiązek, a nie prawo, przyznania nagrody oraz zapomogi. Nie jest jasne czy było to intencją ustawodawcy, ponieważ nie wynika to z uzasadnienia do projektu rozporządzenia, jednak taka jest literalna wykładnia tego przepisu.

Komendant Główny Straży Granicznej może przyznawać nagrody uznaniowe oraz zapomogi wszystkim funkcjonariuszom. Co do innych funkcjonariuszy niż wyżej wymienieni, użyto już słowa: "może" przyznać, co nie oznacza obowiązku, a dobrowolność i swobodę uznania.

Doszło m.in. do zmiany rozporządzenia, ponieważ istniała konieczność dostosowanie przepisów rozporządzenia do funkcjonowania Wyższej Szkoły Straży Granicznej.

Inna zmiana w rozporządzeniu jest taka, że:

Kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Straży Granicznej, Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendant oddziału Straży Granicznej, komendant ośrodka szkolenia Straży Granicznej, komendant ośrodka Straży Granicznej przyznają nagrody uznaniowe oraz zapomogi odpowiednio funkcjonariuszowi pełniącemu służbę w:

komórce organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej,

Wyższej Szkole Straży Granicznej,

Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej,

oddziale Straży Granicznej, ośrodku szkolenia Straży Granicznej,

ośrodku Straży Granicznej.

Ile wynosi nagroda jubileuszowa dla funkcjonariusza Straży Granicznej?

Funkcjonariuszowi Straży Granicznej przysługują nagrody jubileuszowe w wysokości:

po 20 latach służby - 75%,

latach służby - po 25 latach służby - 100% ,

latach służby - , po 30 latach służby - 150%,

latach służby - po 35 latach służby - 200%,

latach służby - po 40 latach służby - 300%

miesięcznego uposażenia zasadniczego, wraz z dodatkami o charakterze stałym.